荔枝角收押所爆麻疹個案　46歲羈留漢情況穩定

▲ 荔枝角收押所一名羈留人士，確診麻疹。（資料圖片）

衞生防護中心今日（3日）調查一宗麻疹個案，個案涉及過往健康良好的一名46歲男子。他是荔枝角收押所的羈留人士，於3月20日出現發燒及頭痛，並於3月22日入住伊利沙伯醫院接受治療，3月24日開始出疹。潛伏期及病毒傳染期內，他沒有外遊。

病人的血液樣本經檢測後證實對麻疹病毒呈陽性反應，現時情況穩定，其接種麻疹疫苗紀錄不詳。衞生防護中心接獲該確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並立刻進行接觸者追蹤的工作，以盡快識別其他可能被感染病人。

衞生防護中心人員已視察該院所，並向其員工提供與麻疹有關的健康資訊。為防止可能的傳播感染，院所的相關密切接觸者會安排接受麻疹疫苗補種。所有已知的接觸者至今均沒有出現病徵，正接受醫學監察，衞生防護中心的調查仍然繼續。

麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前4日至出疹後4日內可把病傳染給別人。

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責任編輯：吳卓峰