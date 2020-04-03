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【新冠肺炎】教評會促當局預備DSE後備方案　倡延至5月底開考　八大借出試場

社會 22:31 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

政府上月底宣布中學文憑試（DSE）延至4月24日開考。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，政府上月底宣布中學文憑試（DSE）採用「第二方案」，將筆試延至4月24日開考，並取消中英文口試，教育評議會指目前疫情仍然嚴峻，促請考評局及早準備「第三方案」，建議將考試再延後1個月，至5月下旬舉行，各資助大學亦有責任借出禮堂及課室，用作考試場地，如疫情未有改善，當局可考慮縮短文憑試，只為4科核心科目舉行實體公開試。

教評會主席何漢權建議當局設計第三方案時，考慮將文憑試再延後1個月，至5月下旬，讓教育局多出近兩個月緩衝時間添置足夠防疫用品，考評局商借試場方面亦更有轉寰餘地，認為各政府資助的大學有責任騰出禮堂及課室作文憑試試場，考評局也應該提供更多誘因，招聘更多監考員及評卷員，助文憑試安全及順利舉行。

何漢權續指，若考評局安排各科考試日程時壓縮各科考期區隔，文憑試仍可維持在7月底放榜；各大學在考慮各中學校長推薦後，應盡快安排面試，向表現合宜的考生發出暫時取錄通知書；如文憑試在8月初放榜，聯合招生辦事處於8月底通知結果，各大專院校則延至9月下旬開課，便無礙考生以文憑試成績報讀境外大學。

若疫情在5月初仍未有改善，該會建議考評局考慮只舉行4科核心科目（中文、英文、數學及通識）的公開實體考試，同時學校須呈報考生在各報考科目的成綪及預計成績等級，各科成績依據考生在4個核心科目計算的基本能力指標（General Ability Index - GAI）調整，以期全部考試在6月底至7月初的2周內完成。倘疫情在6月仍然險峻，要取消文憑試，該會建議考評局參照小六升中派位，用具體的及可操作的統計方法，先由各校提供學生各科的排名，再由考評局根據該校過往3年文憑試平均成績調整，以及參照教育局的增值指標，作出綜合性總成績。

【新冠肺炎】文憑試再添變數　消息：政府研再度押後或取消考試

【新冠肺炎】48歲國泰男地勤確診　發燒後仍然有上班

責任編輯：馮琪雅

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