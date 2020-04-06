【留家煲劇】劉玉玲新美劇反思婚姻　獨行殺姬+靚太殺機展女性力量

▲ 《靚太殺機》穿梭3個時代，見證3個女人的不同婚姻觀。

新冠病毒殺得性起，3個月來全球確診人數已破百萬、死亡人數更超過5.1萬，這場持久抗疫戰令人憂慮。碰巧明珠台將推出的兩套新劇《獨行殺姬》及《靚太殺機》，名字都有一個「殺/kill」字，殺氣騰騰，對抗在明在暗的兇惡敵人。

因着電視台生態，以及觀眾睇劇口味與習慣皆轉變了，不受播映時間限制的「隨時隨地隨選隨看」服務，已成為一眾提供串流影音的網絡OTT平台最大優勢，明珠台也由以往星期一至五晚於黃金時段及深夜都有不同劇集播映的盛況，縮減為現時每周只播兩套。

據聞可能是明珠台最後購入及播映的兩套新劇《獨行殺姬》（Killing Eve）《靚太殺機》（Why Women Kill），都是近年外國視評口碑極佳、展示女性力量的傑作，由它們作為不少香港人英美劇啟蒙的明珠台告別播劇時代之落幕作，也算是一個完美句號。

《獨行殺姬》女殺手遇上女特務

緊接4月12日美國電視台BBC America開播第3季，明珠台於下周一首播頭兩季的《獨行殺姬》，是一部英國諜報驚慄電視劇，改編自Luke Jennings的驚慄小說《Codename Villanelle》，由編劇界紅人Phoebe Waller-Bridge主創。

講述英國軍情五處秘密情報員Eve（吳珊卓飾），追查有心理問題、活躍於歐洲各大城市的女殺手Villanelle（Jodie Comer飾），隨着調查愈來愈深入，兩人之間漸漸產生出特殊關係，並牽連出軍情六處、暗殺組織「The Twelve」等多方力量的故事。

▲ 吳珊卓於榮獲BAFTA最佳劇集的《獨行殺姬》飾演情報人員，在驚慄劇情中發揮獨有喜感，登上去年金球獎視后寶座。

精神病態殺手Villanelle外表優雅，內心卻兇狠，十分享受殺人的樂趣，神秘組織看中其性格特質與高明手段，遂聘請她到世界各地殺害目標。負責追緝她的情報人員Eve，擁有敏銳的女性直覺，當Villanelle知道Eve正在追查自己下落，即計劃反過來殺對方，她倆猶如貓捉老鼠的正邪大鬥法。

本劇有趣之處除了打破慣常的兩男或一男一女的兵賊遊戲，落在32歲的才女Phoebe Waller-Bridge（近作還有叫好叫座的大熱劇集《Fleabag》）手上，繼續大玩性別政治。

Eve與Villanelle更由惺惺相惜，發展出扭曲的關係，演變成兵賊合作，劇情更多着墨於她倆的心理描寫。

▲ 26歲英國演員Jodie Comer演活行事高調而不誇張、心理有缺陷卻帶點天真可愛的殺手Villanelle。

韓裔加拿大籍的吳珊卓（Sandra Oh）便憑本劇而獲頒第76屆金球獎最佳女主角（電視劇情組），成為史上首位獲得兩項金球獎的亞裔演員。而Jodie Comer也獲頒BAFTA及艾美獎的最佳女主角。

《獨行殺姬》第1、2季（各8集）

播映日期︰4月13日起（逢星期一）/8:30pm-10:30pm（連播兩集）

頻道：明珠台

▲ 80年代，社交名媛Simone（劉玉玲飾）以為自己的第三段婚姻終於完美，直至發現結婚11年的丈夫竟是同志，愛情即成泡影。

《靚太殺機》反思婚姻真諦

這套由荷里活華裔女星劉玉玲（Lucy Liu）首度身兼女主角與監製，聯同《靚太唔易做》（Desperate Housewives）王牌編劇Marc Cherry打造CBS的2019年秋季黑色喜劇，以女性、婚姻作為切入點，並採用3個不同時空、平行交錯的拍攝方法及敘事方式，描寫劇中3段看似「幸福美滿」的婚姻，卻有着同樣的煩惱，就是丈夫「出軌」。

▲ 60年代Beth Ann面對丈夫的不尊重和不忠，最初選擇逃避。

女人為何要殺人？答案離不開婚姻。劇中同一座豪宅，穿梭3個時代，見證3個女人3種不同的婚姻觀，她們的丈夫都分別戀上了第三者，令婚姻暗藏殺機！這3段截然不同的婚姻關係，看似各不相干，卻又環環相扣，黑色幽默的劇情教觀眾反思何謂「理想」、「完美」婚姻的哲學與真諦。

《靚太殺機》第1季（共10集）

播映日期︰4月8日起（逢星期三）／播映時間︰9:35pm

頻道：明珠台



撰文：鄺素媚