歷風雨飄搖一年　保良局前主席馬清楠豁達面對　保精神健康強壯社會

▲ 過去一年可算是本港的「多事之秋」，剛卸任保良局主席的馬清楠以豁達之心面對，任內推動保障精神健康，期望社會面對困局時更加強壯。（陳永康攝）

本港在過去一年先經歷反對逃犯條例修訂的示威衝突，局勢稍為緩和後，近月新冠肺炎疫情爆發，引發的精神問題困擾全城。剛在3月31日卸任的保良局前主席馬清楠，任內主力推動精神健康，成立基金為學童提供精神支援，他也憑着樂觀豁達的態度，迎難以上，在局內推動運動文化，增強正能量。

入局逾10年的馬清楠在去年4月履新，短短一年任期內，就要先後應付反修例示威和疫情爆發兩件大事。他指，反修例示威期間不論學生、老師、校長等都對當中的衝突感到難受，精神健康受影響，因此他成立250萬元「保良局學童快樂成長基金」，去年11月中旬起接受保良局屬校學生申請，協助懷疑出現情緒徵狀的學生盡早向醫生求診以獲得適切治療。他期望將來可把服務擴展至老師家長都能使用，

有人形容年輕人為『廢青』，我不同意，很多時更是環境使然，可能是父母溺愛，學校也有責任教家長，如何讓孩子健康成長。

他形容，反修例示威和疫情都像外來病菌，要戰勝病菌就要強化五臟六腑，雨過天青後社會就強很多。

馬清楠認為，運動能夠使人保持身心靈健康，「做運動的人都豁達一點」，他在局內推廣「一人一體藝」，普及運動文化，鼓勵員工、老師和學生每日抽45分鐘時間做運動，現在大家都要在家抗疫，他也鼓勵人們在家中做運動，保持正向。此外，他也成功為保良局「打通經脈」，增加局內同事的溝通機會，甚至有IT同事由文靜變得主動，笑稱被這股正能量感染。

▲ 馬清楠的辦公室內擺放了各式由服務對象送出的紀念品，左方是他為石壁監獄在囚人士頒發學士學位所收到的禮物。（陳永康攝）

他坦言，去年是困難的一年，但不會感到非常大壓力，

可能是年紀大了，加上律師訓練，看得遠點闊點，也會冷靜地正面看待。

他不會為自己強加壓力，反而採取靈活方式處理，例如受疫情影響，保良局多個活動如慈善餐舞會和新一屆董事會就職典禮都受影響，但他認為活動也不是非做不可，「做唔到都唔係好大件事」，故最終取消亦可接受。問到保良局的籌款有否因此受影響，馬清楠表示好幸運獲不少善長信任，「只要做得好，一定不擔心這個問題」，相信籌款不會比以前少。

在主席室內，馬清楠的書枱後掛上了一幅1961年時任港督柏立基與當年保良局總理的合照，他介紹，父親馬錦明在1960至61年擔任保良局主席，到他現在卸任主席，剛剛好一個甲子。不過，他說其實沒有特別想過要繼承父親，能夠在60年後當上主席可說是「時也命也」，盡量不要失禮父親，現在可說是做得到。卸任後馬清楠將會轉任保良局的顧問，他稱仍會爭取機會繼續服務基層。

▲ 馬清楠的辦公室中除擺放書畫外，右方亦擺放了一張1961年時任港督柏立基與當年保良局總理的合照，其父親馬錦明在1960至61任保良局主席。（陳永康攝）

馬清楠又稱，最依依不捨的是局內的「局童」，這班局童多是因家庭不適合照顧他們而被送來，「由豆丁到15、16歲都有」，他在任內經常探望他們，看着他們在保良局這個溫暖的家庭長大，一年來由不認識變成記得「馬主席」，會一起打籃球，回想起感覺很甜美。

記者：徐紹軒