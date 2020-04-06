【新車登場】平治GLC 300 4MATIC加入聲控系統　Mercedes-Benz迎寶馬奧迪挑戰

▲ 中期轉款版的Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC。

於2015年面世的平治GLC車系，來到現在進入中期轉款階段，車輛整體設計沒有大變，但改用了新的家族式車頭「鬼面罩」和頭、尾燈組，又多加了一些車廂電子設備和行車安全系統，希望藉此來迎抗寶馬X3、奧迪Q5等同級SUV的挑戰。

近年平治推出新系列汽車的次數，較世界各大智能電話品牌推出新機還要頻密，而客人走進平治陳列室可選擇的車型，也絕對較先達廣場電訊商店內的手機款式為多。

▲ Facelift版平治GLC的其中一款改動，就是加裝了MBUX智能聲控系統，可以在駕駛時操作不少功能。

緊湊車身綫條

這中期轉款的平治GLC 300 4MATIC，不少改動都集中在外形。事實上，GLC的車身體積，跟第一代平治ML車系差不多，只是較低矮而已，但在緊湊的綫條設計下，卻完全沒有當年ML那份累贅笨重感覺。

▲ 使用AMG Line設計的車廂組合，座椅用色配搭更加搶鏡，至於屬標準的雙天窗設計，則令空間感大增。

同時，廠方還將GLC細分為四門Coupe和五門SUV版本，這次試駕的屬後者，其形態較為方正，更接近傳統SUV設計，尾箱的載物空間也較大。如果作為中港兩地用車，SUV版會更加值得推薦。

▲ 在增設Ambient Lighting功能後，車廂多個位置都可以發出低調但搶眼的淡光來提高氣氛。

看看GLC 300 4MATIC的名字，應該輕易得知它起用了四輪驅動系統，可是引擎排氣量卻不是3公升，裝配在車頭的乃是一副2.0公升直4汽缸渦輪增壓引擎，最大馬力258hp/5,500-6,100rpm，峰值扭力37.73kgm/1,800-4,000rpm，波箱則是平治獨家使用的9G-TRONIC自排。

▲ GLC車系的車廂與其他新款平治汽車一樣高度電子化，除了觸控手寫板外，還有智能電話的無綫充電裝置。

引入MBUX系統

GLC 300 4MATIC的行車表現，以平順為主，其全機械式懸掛，擺明車馬以舒適作設定。就算選擇SPORT模式來行車，引擎反應會「肉緊」一點，卻仍說不上具有跑格。如果你渴望在GLC身上得到多些操控樂趣，看來非要買GLC 43甚至GLC 63等型號不可。

▲ 轉用了形態不同頭、尾燈組合後的GLC 300，神態跟現款的旗艦房車S-Class更加接近。

當然，撇開偏向柔順的設定不談，GLC 300 4MATIC仍是一部很可取的SUV，前、後排乘坐空間非常足夠，尤其前座座椅相信連高大的德國人坐上去也會覺得鬆動。

與現時大部分平治新車一樣，車輛中控台有個10.25吋觸控式屏幕，可透過Apple CarPlay和Android Auto跟智能手機連接，即時擴充其功能。

而且廠方還在這中期轉款版GLC 300 4MATIC加入了MBUX多媒體系統，只要在車廂內說句︰「你好，平治！」便能令系統即時進入聲控程序。

試車期間，我們一直戴着口罩，仍能如常操作MBUX，在疫情下，這特點可謂至關重要呢！

▲ 車頭部分位置起用了鋁合金以減低重量，對增加車頭指向性亦有幫助。

規格表

售價︰HK$559,000起

車型︰5門5座位SUV

引擎︰1.991公升直4汽缸配渦輪增壓器

活瓣︰頂置雙凸輪軸、每汽缸4活瓣

馬力︰258hp/5,500-6,100rpm

扭力︰37.73kgm/1,800-4,000rpm

驅動︰前置引擎、四輪驅動、9前速+/-自排

懸掛︰四連桿（前）／多連桿（後）

制動︰通風碟（前／後）

車身長 x 闊 x 高︰4,656 x 1,890 x 1,638mm

前/後輪軸距︰2,873mm

車重︰1,790kg

輪胎︰235/55R19 （前／後）

加速︰0-100km/h 6.2秒

極速︰250km/h（電子限制）

平均耗油量︰9.6-8.9L/100km

查詢︰Zung Fu Co. Ltd.（2895 7288）



撰文、攝影：道仁