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【新冠肺炎】景山閣、峻弦、麗港城、豪景花園　一文看清11名未送院確診者大廈名單

社會 00:03 2020/04/04

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

又一村景山閣有2宗確診個案未送院。

新冠肺炎疫情持續擴散，本港4月3日再有43宗新增確診個案。衞生防護中心3日晚上公布個案詳情，顯示有11宗同日確診個案未能即日送院，涉及居住大廈包括又一村景山閣、黃大仙峻弦、觀塘麗港城及荃灣豪景花園等私樓。

其中，居於麗港城2座的51歲男子(第846宗個案），屬於已有逾70人染病的酒吧及樂隊群組，患者於3月24日發病，出現發燒及喉乾病徵。

居於麗港城2座的51歲男子(第846宗個案），屬於已有逾70人染病的酒吧及樂隊群組。

03/04/2020確診的11宗未入院個案居住大廈名單：

西貢 

  • 沙角尾村 (第814宗，女，33歲-- 無病徵，輸入個案)
  • 康盛花園 2 座(第816宗，男，16歲--無病徵，輸入個案)
  • 寶盈花園 7 座(第835宗，女，48歲--27/03/2020發病，本地個案)

南區 

  • 南濤閣 1 座(第822宗，女，20歲--31/03/2020發病，輸入個案)

油尖旺 

  • 重慶大廈 A 座(第827宗，女，52歲-- 無病徵，輸入個案)

九龍城 

  • 又一村景山閣 (第828宗，男，19歲--29/03/2020發病，輸入個案)
  • 又一村景山閣 (第829宗，男，20歲--無病徵，輸入個案)

黃大仙 

  • 峻弦五座(第830宗，男， 59歲--21/03/2020發病，可能本地個案)

觀塘 

  • 麗港城 2 座(第846宗，男，51歲--24/03/2020發病，本地個案的密切接觸者)

荃灣 

  • 豪景花園二座(第833宗，男，48歲--26/03/2020發病，本地個案) 

##

  • 由亞洲博覽館送院 (第831宗，男，21歲--29/03/2020發病，輸入個案)
衞生防護中心 疫情 又一村 寶盈花園 南濤閣 麗港城 康盛花園 重慶大廈 豪景花園 峻弦

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