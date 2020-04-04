  • 21°C
香港時間 : 2020404日 (週六) 11:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】聶德權：仍有1600港人滯留湖北　內地交通陸續解封下未必會再派包機接載

社會 10:46 2020/04/04

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

聶德權指內地及香港之間持續有溝通，以達致聯防聯控。（資料圖片）

新型冠狀病毒疫情持續，針對內地及香港之間的聯防情況，政制及內地事務局局長聶德權今日（4日）在商台節目表示，現時仍有約1,600人滯留湖北，惟湖北省地方交通陸續解封，故故港府未必會再安排包機接他們回港，但仍會繼續為他們提供協助。

【新冠肺炎】4班武漢返港包機涉公帑740萬元　接回成本每人近1.6萬元

聶德權指疫情至今已接到超過4000名滯留香港人的求助，提到早前沒有交通工具下，港府已安排兩次包機接載滯留港人。經過兩次包機安排後，共接載了1027人。但近日有見一些從湖北省武漢市以外地方交通陸續解封，4月8日武漢機場亦會復行，雖然未有國際及港澳台航班，但基本交通會恢復。相信滯留港人能按情況自行回港，故港府未必會再安排包機接他們回港，但仍會繼續為他們提供協助，包括提供藥物等，其中260位港人已接收藥物。

聶德權續指現時從湖北省地方回港的港人在到港後，仍須接受14日的家居檢疫，而從武漢市回港的人士則需要到檢疫中心隔離。

【新冠肺炎】86港人仍滯留秘魯　消息指港府與航空公司商討派包機到秘魯接載

聶德權又提到內地及香港之間持續有溝通以達致聯防聯控，此外，為確保生活物資及防護裝備的運送，疫情以下貨運運輸沒有影響，貨品供應充足。

鑑於深圳市政府將於下周五（10日）凌晨零時起，要求所有入境的跨境貨車司機提供健康證明。聶德權指本身香港很難提供醫學證明，但進出內地都需要進行醫學監察表格，因為豁免了強制檢疫，司機到內地時會進行免費病毒檢測，當病毒陰性時才可以進入內地，以免影響貨運暢通。

【新冠肺炎】隨包機公院醫生：防感染措施好　醫護零感染

責任編輯：郭家穎

 

 

 

肺炎 冠狀病毒 武漢肺炎 新冠肺炎

最高瀏覽

【失業慘劇】英國爸爸疫情下失業憂家庭開支　槍殺妻女愛犬再自盡釀家庭悲劇
10:27 2020/04/03
【失業慘劇】英國爸爸疫情下失業憂家庭開支　槍殺妻女愛犬再自盡釀家庭悲劇
【派錢1萬】最快7月初接受派錢10000元登記　政府預留高達10億元作行政開支
15:29 2020/04/03
【派錢1萬】最快7月初接受派錢10000元登記　政府預留高達10億元作行政開支
【口罩標準】大量中國製口罩湧現市面　註冊藥劑師教睇中國口罩標準
12:35 2020/04/03
【口罩標準】大量中國製口罩湧現市面　註冊藥劑師教睇中國口罩標準