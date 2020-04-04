【新冠肺炎】聶德權：仍有1600港人滯留湖北　內地交通陸續解封下未必會再派包機接載

▲ 聶德權指內地及香港之間持續有溝通，以達致聯防聯控。（資料圖片）

新型冠狀病毒疫情持續，針對內地及香港之間的聯防情況，政制及內地事務局局長聶德權今日（4日）在商台節目表示，現時仍有約1,600人滯留湖北，惟湖北省地方交通陸續解封，故故港府未必會再安排包機接他們回港，但仍會繼續為他們提供協助。

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聶德權指疫情至今已接到超過4000名滯留香港人的求助，提到早前沒有交通工具下，港府已安排兩次包機接載滯留港人。經過兩次包機安排後，共接載了1027人。但近日有見一些從湖北省武漢市以外地方交通陸續解封，4月8日武漢機場亦會復行，雖然未有國際及港澳台航班，但基本交通會恢復。相信滯留港人能按情況自行回港，故港府未必會再安排包機接他們回港，但仍會繼續為他們提供協助，包括提供藥物等，其中260位港人已接收藥物。

聶德權續指現時從湖北省地方回港的港人在到港後，仍須接受14日的家居檢疫，而從武漢市回港的人士則需要到檢疫中心隔離。

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聶德權又提到內地及香港之間持續有溝通以達致聯防聯控，此外，為確保生活物資及防護裝備的運送，疫情以下貨運運輸沒有影響，貨品供應充足。

鑑於深圳市政府將於下周五（10日）凌晨零時起，要求所有入境的跨境貨車司機提供健康證明。聶德權指本身香港很難提供醫學證明，但進出內地都需要進行醫學監察表格，因為豁免了強制檢疫，司機到內地時會進行免費病毒檢測，當病毒陰性時才可以進入內地，以免影響貨運暢通。

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責任編輯：郭家穎