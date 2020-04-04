【播毒廁所】上水商場女廁污糟恐播毒　自私女食芒果飲汽水扣喉留嘔吐物

▲ 上水某商場內的女廁，有網民發現有無品女士留下嘔吐物。

新冠肺炎肆虐，市民的衞生程度提高了許多，公廁如同傳染病溫床，不少人去商場洗手間、公廁格外做好消毒、蓋廁板沖廁等。近日在上水某商場內的女廁，有網民發現有無品女士在廁格內嘔吐，在地下及廁板均留下果皮、汽水及嘔吐物，相當噁心，在疫情下更惹起播毒恐慌。

於今日（4日），有女網民在Facebook群組「上水人大聯盟」發帖，帖文附有2張於3日晚上11時多在上水花都廣場女廁拍攝的相片，見某一廁格內非常污糟，地上、垃圾桶及廁板都留有嘔吐物，並有吃剩的芒果及果皮。發帖網民大罵︰

邊個係度嘔到咁樣，一支雪碧，廁板同地下都係果皮，仲有舊咬咗一啖嘅芒果，好心你嘔完清潔返，難為早更啲清潔姐姐 ，好冇品囉！

該嘔吐自私女疑似是在商場內工作，發帖網民表示此情況已經不是第一次發生，每次都是晚上11時多，又是汽水，而今次更有生果。平日大眾亦應保持衞生，如弄污公共地方，自行清潔是公德心，發文網民更大罵尤其在新冠肺炎人人擔憂病毒之時，拜托大家更加要注意衞生。

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多次在商場廁所留下嘔吐物

有關帖文的留言區亦有網民發帖相關相片，同樣拍攝到有關情況，更表示嘔吐女生外表斯文正常及瘦削，估計花都廣場內的洗手間已給她嘔吐弄髒多次。

網民紛紛大罵嘔吐者缺德，並估計她可能患上厭食症，可能食甜食補充身體血糖避免暈倒，建議她看醫生，並檢討一下行為。「食完嘢飲汽水漲一漲胃氣，扣喉一次過嘔返出嚟無咁辛苦。」

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公廁是傳染病的溫床

港大感染及傳染病中心總監何栢良曾公布一項研究時亦指出，公廁是傳染病的溫床，菌量比其他地方高出許多，包括金黃葡萄球菌、沙門氏菌及大腸桿菌等，如觸碰帶菌的廁所後不洗手，或會病從口入。

何栢良提醒，市民出外時，當使用公共洗手間時，應該注意個人衞生，使用座廁前須先以消毒紙巾消毒，如廁後應先蓋好廁板後才沖廁，然後再用梘液及清水徹底清潔雙手。他又建議，市民可隨身帶備酒精或消毒搓手液，若去到人多擠迫的地方，應該配戴用完即棄的外科口罩，以減低感染病毒的風險。

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責任編輯︰王俊賢