【齊心抗疫】合唱抗疫歌《Fight as One》　陳奕迅蔡依林向醫護致敬為世界打氣【有片】

▲ 陳奕迅與蔡依琳錄歌為世界打氣。

新冠肺炎疫情肆虐,不少藝人都用自身影響力呼籲群眾做好防疫工作,更不忘利用歌聲為世界各地的醫護人員打氣。陳奕迅(Eason)及蔡依林(Jolin)就合唱了英文歌曲《Fight as One》,以感激前線醫護的努力。

▲ 陳奕迅表示烏雲總會散去。(MV截圖)

疫情之下,繼張學友的《等風雨經過》及G.E.M.的《平凡天使》後,陳奕迅與蔡依林亦以歌聲成世界打氣,《Fight as One》所帶出的意思就是抗疫不分國家及種族,全世界人民努力是為了大家都可到達更美好的將來。

Eason早前也在Instagram寫道:

烏雲總會散去。冇嘢可以阻擋到我哋嘅愛以及我哋對彼此嘅仁慈同埋友好。The dark clouds will fade. Nothing can stop our love and our kindness to one another. Let's fight together!

▲ 蔡依林與陳奕迅合唱抗疫歌。(MV截圖)

Jolin也表示:

謝謝仍在各個角落,堅守崗位,守護著你我的前線醫護人員,謝謝你們,fight as one

《Fight as One》以英文獻唱,除2人在錄音室的畫面外,MV開首播映一幕幕街頭空無一人的畫面,配合歌詞「It's a crowded street and there's no one there/Everyone is living in fear/With all the playgrounds I hear no laughters/Everyone has left in tears」

歌詞大意是指:「這是一條擁擠的街道,但那裡沒有人,每個人都生活在恐懼中。在所有的操場上,我聽不到笑聲每個人都流著眼淚。」

▲ MV前半以黑白色為主。(MV截圖)

而且MV前半段以黑白作主調,再配上世界各地人民被逼留家的一臉愁容,僅能手拿標語與外界溝通,及眾醫護人員瞼部被保護衣口罩等壓出痕跡的倦容,令歌曲表現非常傷感。

後半段開始,MV漸漸有了色彩,孩子的笑臉及老人戴口罩對視等相片映入眼簾,色彩斑斕,彷如歌詞所指的「It’s alright we will not lose/it’s alright for you and me/We're fighting for a better place to be」表達出對美好明而的盼望。

▲ Eason及Jolin為醫護打氣。(MV截圖)

歌詞大意是指:「沒關係,我們不會輸對你我都好我們正在爭取一個更好的地方。」

雖然《Fight as One》是陳奕迅與蔡依林分別在各自的錄音室錄製及拍攝,但效果出來卻非常暖心。