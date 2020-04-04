【齊心抗疫】合唱抗疫歌《Fight as One》　陳奕迅蔡依林向醫護致敬為世界打氣【有片】

▲ 陳奕迅與蔡依琳錄歌為世界打氣。

新冠肺炎疫情肆虐，不少藝人都用自身影響力呼籲群眾做好防疫工作，更不忘利用歌聲為世界各地的醫護人員打氣。陳奕迅（Eason）及蔡依林（Jolin）就合唱了英文歌曲《Fight as One》，以感激前線醫護的努力。

▲ 陳奕迅表示烏雲總會散去。（MV截圖）

疫情之下，繼張學友的《等風雨經過》及G.E.M.的《平凡天使》後，陳奕迅與蔡依林亦以歌聲成世界打氣，《Fight as One》所帶出的意思就是抗疫不分國家及種族，全世界人民努力是為了大家都可到達更美好的將來。

Eason早前也在Instagram寫道：

烏雲總會散去。冇嘢可以阻擋到我哋嘅愛以及我哋對彼此嘅仁慈同埋友好。The dark clouds will fade. Nothing can stop our love and our kindness to one another. Let's fight together!

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▲ 蔡依林與陳奕迅合唱抗疫歌。（MV截圖）

Jolin也表示：

謝謝仍在各個角落，堅守崗位，守護著你我的前線醫護人員，謝謝你們，fight as one

《Fight as One》以英文獻唱，除2人在錄音室的畫面外，MV開首播映一幕幕街頭空無一人的畫面，配合歌詞「It's a crowded street and there's no one there／Everyone is living in fear／With all the playgrounds I hear no laughters／Everyone has left in tears」

歌詞大意是指：「這是一條擁擠的街道，但那裡沒有人，每個人都生活在恐懼中。在所有的操場上，我聽不到笑聲每個人都流著眼淚。」

▲ MV前半以黑白色為主。（MV截圖）

而且MV前半段以黑白作主調，再配上世界各地人民被逼留家的一臉愁容，僅能手拿標語與外界溝通，及眾醫護人員瞼部被保護衣口罩等壓出痕跡的倦容，令歌曲表現非常傷感。

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後半段開始，MV漸漸有了色彩，孩子的笑臉及老人戴口罩對視等相片映入眼簾，色彩斑斕，彷如歌詞所指的「It’s alright we will not lose／it’s alright for you and me／We're fighting for a better place to be」表達出對美好明而的盼望。

▲ Eason及Jolin為醫護打氣。（MV截圖）

歌詞大意是指：「沒關係，我們不會輸對你我都好我們正在爭取一個更好的地方。」

雖然《Fight as One》是陳奕迅與蔡依林分別在各自的錄音室錄製及拍攝，但效果出來卻非常暖心。