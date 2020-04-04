【浪費口罩】缺德男子用大量乾淨口罩擦舊鞋　中國口罩廠員工笑言：還沒擦屁股

▲ 缺德男子用大量乾淨口罩擦舊鞋。

新冠肺炎疫情持續，全球口罩供應短缺的情況下，居然仍有人浪費口罩。近日網上瘋傳一條「用口罩擦鞋」的影片，影片中更有男子表示「有錢任性」，令不少網民大感不滿，批評浪費口罩，必需嚴懲。

網上近日流傳一條影片，片中一名疑似是口罩廠員工的男子，坐在生產線旁邊，一邊笑一邊用散落在地的口罩反覆擦自己正穿著的鞋。在一旁的拍攝者以普通話說「有錢！任性！不差錢！」，而男子聽到「稱讚」後，也笑言「還未擦屁股呢」。

▲ 男子用大量口罩擦自己正穿著的鞋。(影片截圖)

事件引起網上極大迴響，不少網民批評片中男子太缺德，「猥瑣噁心」、「這種人要嚴懲」，亦有網民表示，這些口罩有機會是半成品或廢棄殘次品，「不過即便是廢料，在當前疫情這麼嚴重的情況下，你這是給人的傷口上撒鹽！也是對抗疫人員的侮辱！」

事件造成的風波更引來《人民網》評論，《人民網》批評影片導致海外開始質疑中國生產口罩的標準及安全性，在「一罩難求」的情況下，「沒有人願意看到這樣的不雅畫面，口罩生產被污染、口罩質量被破壞，這不應該發生。」

即使是廢棄品，也不能接受：「無論用什麼擦鞋，都是在挑戰公共底線、挑釁公眾良知、觸碰防疫的敏感神經，絕不允許。」故要求涉事人員公開道歉，相關部門嚴格調查，依法嚴懲。

責任編輯：羅嘉欣