【恐怖意外】4歲女童跳睡床遭鉛筆插頸　直插深入皮膚5cm險刺穿動脈窒息亡

▲ 4歲女童跳睡床遭鉛筆插頸，直插深入皮膚5cm險刺穿動脈窒息。

新冠肺炎全球大流行，大部分小朋友也留在家中避疫，惟小朋友份外活潑，稍不留神隨時發生恐怖家居意外。內地江蘇一名4歲女童因在家跳睡床時，一支鉛筆意外地直插入頸，幸筆尖沒有刺穿動脈，在鬼門關前兜了一圈。

據內地傳媒報道，3月23日晚上女童(化名安安)與弟弟在睡牀上玩耍，父母則在廚房準備晚餐，兩姊弟在床上跳來跳去，突然間房間傳來哭聲，安安的爸爸大驚，立即衝入房間查看，發現安安伏在一旁，於是上前把她翻過來，發現她下巴的位置插有一支鉛筆，鉛筆直插入頸。

安安不停大哭，父母立即抱她到醫院治療。醫生指鉛筆從安安右側頸部打斜插入，從CT影像下看到鉛筆插進去大約5cm左右，筆尖幾乎緊貼於頸外動脈頜下動脈分支，醫生形容安安當時情況十分危險。一旦刺破動脈，有機會引發出血性休克，甚至因大量出血而壓迫氣管造成窒息。

鉛筆插入皮膚大約5cm

經醫生判斷後，認為安安受傷位置，適合以輕柔手法把筆尖從頸部慢慢旋轉拔出來，幸好過程十分順利。醫護人員將鉛筆取出，目前安安傷口癒合情況良好，頸部沒有併發症，順利拆線回家。

原來今次意外是，安安的弟弟將鉛筆遺留在睡牀，當安安在牀上跳來跳去時，鉛筆插傷了安安。

有醫生提醒家長，兒童意外受傷時有發生，例如吞下異物，被玩具割傷，尤其是低年齡幼兒，家長應盡量避免讓孩子接觸尖銳、易碎、易誤傷的硬物，對床鋪、梳化等要及時清理打掃，以免有硬物陷在皺褶位置不易被發現。

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