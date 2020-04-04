【網上學習】「藍光丸」與「藍莓素」有效護目？　奧比斯眼科醫生揭真正功效

▲ 奧比斯眼科醫生李琬微揭藍光丸的真正用途為用作治療老年黃斑病變。（資料圖片）

在新冠肺炎病毒疫情影響下，為避免引發社區傳播及減低醫護人員的壓力，不少人都會選擇留在家中，當中少不免就是長期以上網消磨時間，學生甚至要每天持續於網上學習，可是奧比斯卻有調查中指出部分受訪者在長期使用電子產品更令眼睛出現不適，那到底「藍光丸」和「藍莓素」對保護力有沒有確實幫助？TOPick就訪問了奧比斯義務眼科醫生李琬微，解構「藍光丸」的真正用途。

▲ 停課不停學下，學童每天都要持續網上學習，但有指長期使用電子產品會令眼睛不適。（資料圖片）

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提到「藍光丸」，網上不少營養食品的供應平台都有售，並聲稱可以抗藍光，服用後更可令電子產品對視力侵害減到最低，亦有抗氧化功效，減低因自由而基導致的眼睛衰老、或眼疾、視力模糊。不過李琬微醫生就指出，「藍光丸」的主要用途其實是用作治療老年黃斑病變，其病徵為，

視力模糊

視野中心出現暗點

影像變形、扭曲，變成波浪型

感受顏色的地方受到破壞 ，看見不存在的光線、形狀或顏色

對光線變得敏感

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針對以上病徵，「藍光丸」中含有葉黃素及玉米黃素，當中亦有不少植物抽取物，有助抗氧化，擊退自由基，有效可延緩乾性黃斑病變的病情。但提到是否適合孩童服用，李琬微就認為「藍光丸」對孩童眼部沒有大幫助，

兒童食用的話就只有理論上的好處，做法都較為浪費金錢。

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另一方面，李琬微亦提到普及於市面並聲稱能夠護目的「藍莓素」，她指出科學實證上也未有證明「藍莓素」有效保持眼睛健康。但在理論層面上，藍莓當中的花青素有抗氧化功效，有助改善眼部血液微循環。

「藍莓素」和「藍光丸」的噱頭都是屬銷售技巧居多，未有相關科學實證支持。

她續指針對眼部健康的更有效做法是維持均衡飲食，又提意可以多吃以下食物以保持眼睛健康，

胡蘿蔔（維生素A與β胡蘿蔔素）

深緑色的蔬果（抗氧化）

含有魚油的食物 （omega3）

翠綠色果仁（葉黃素）

枸杞子（玉米黃素）

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記者：郭家穎