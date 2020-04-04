【新冠肺炎】再多一名警員初步確診　駐守西九龍總區

▲ 再多一名警員初步確診。（資料圖片）

警方指西九龍總區機動部隊再多一名46歲警員初步確診，為一名警長，曾經參與人群管理行動，即本港已相繼有4名警員確診。

【新冠肺炎】何栢良指有警員相繼確診為危險訊號 憂前線公職人員或爆發感染危機

警方今日（4日）表示一名駐守西九龍總區的46歲男警長初步確診2019冠狀病毒病，指該名警員隸屬機動部隊，過去14日曾參與反罪惡巡邏及人群管理行動，沒有外遊記錄，而他並非早前確診警員的緊密接觸者。他在前日（2日）感到不適，到政府醫院求醫，經初步測試後於昨晚（3日）得知對2019冠狀病毒病呈陽性反應。

基於公共衞生考慮，警方即將在等候衞生署進一步評估及建議前，與該警長駐守同一隊伍的所有警務人員，將會安排「在家工作」；所有在西九龍機動部隊行動基地工作的警務人員均需配戴口罩，而進出警署人士均要量度體溫，確保衞生安全。

警方又指相關警署設施及警察宿舍已徹底清潔及消毒，將靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響，又提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警長近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

【新冠肺炎】31歲男警發燒後求醫確診 與早前確診22歲女警無關

早前警方亦表示一名31歲男警員初步確診新型肺炎，他同樣駐守西九龍總區及隸屬機動部隊，過去14日曾參與反罪惡巡邏，並無外遊記錄。他感到不適後到醫院求醫，初步測試證實對新型肺炎病毒呈陽性反應。

【新冠肺炎】深水埗警署22歲女警確診 警方提醒警員減少社交接觸

記者：郭家穎