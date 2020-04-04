【新冠肺炎】中大醫院被指將接收新冠肺炎患者　院方澄清未有啟用時間

▲ 中大醫院去年獲綠建環評 (BEAM Plus) 評為「綠建環評新建建築1.2版暫定鉑金級」項目，指規劃、設計及建造醫院大樓時，在環境保護及可持續發展。（中大Facebook圖片）

新冠肺炎疫情持續，檢疫中心及隔離病床不足，據了解有醫學界人士建議中大醫學院可改裝病房接收新冠肺炎患者，以紓緩現時患者入住公立醫院的壓力，不過中文大學醫院今日在社交媒體（4日）澄清，就有報道指出中文大學醫院研究將部分病房樓層，用作接收新型冠狀病毒肺炎患者，院方表示仍未有啟用時間表。

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中文大學醫院指出本地疫情急劇發展，十分理解社會急需尋覓適合的隔離設施，惟必須指出在任何情況下，病人必須獲安排合適、安全及有適當配套設備的治療環境，而中文大學醫院現階段仍未具備投入運作的條件。

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中大醫院早前在社交平台表示，該院原預計今年2月底前完成檢驗消防及樓宇程序，但受疫情影響需多等一段時間才能完成。按早前公布，中大醫院原定計劃本年下半年投入服務。

中大醫院今日（4日）指因受到新型冠狀病毒疫情的影響，會比原定的時間表延遲。目前醫院仍在進行驗收大樓的程序，尚待取得入伙紙，之後亦有大量機電設施及內部裝修有待完成，院方指會竭力追趕各項工程進度，而醫院何時可正式投入使用，目前仍然未能確定。

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記者：伍瑋瑋