【美國疫情】病毒可懸浮在空氣中　哈佛專家：研究指呼吸及說話可傳播新冠病毒

▲ 哈佛專家：研究指呼吸及說話可傳播新冠病毒。

新冠肺炎疫情持續，新冠病毒幾乎防不勝防。有哈佛大學專家4月1日去信白宮，指有研究顯示，除了打噴嚏、咳嗽外，連說話甚至呼吸也可傳播新冠病毒。

據《CNN》報道，美國國家科學院委員會主席、哈佛大學公共衛生學院前院長Harvey Fineberg去信白宮回覆白宮科學技術政策辦公室Kelvin Droegemeier，表示雖然目前對新冠病毒的特定研究有限，但據現有研究顯示，新冠病毒可透過患者呼氣直接產生的生物氣溶膠而傳播。

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Harvey Fineberg向《CNN》解釋，透過說話甚至呼吸而產生的霧化飛沬，都可以傳播病毒。他表示，一項研究指出中國醫院中，當醫生護士卸下防護裝備，或清潔地板或工作人員四處走動時，病毒均可懸浮在空氣中。

而University of Nebraska一項研究亦顯示，在病人房間中，病毒的遺傳物質可在病人6尺以外的地方發現，證明病毒可懸浮在空氣中，並有機會傳染路過的其他人。

至於病毒可在空氣中懸浮多久，需考慮多項因素，包括感染人士在呼氣、說話時會散發多少病毒，空氣的循環亦十分重要。

如果一個房間沒有空氣循環，那麼受感染人士散發的病毒就可以停留，令隨後經過吸入空氣的人士感染。但如果你在空曠地方，微風就可以吹散病毒了。

美國確診數字繼續上升，確診個案已超27萬，對此美國疾控中心（CDC）終發出指引，建議民眾外出時以「非醫療級布料」例如T恤、圍巾、手帕等掩蓋口鼻，因醫護級口罩要留給前線醫護人員。同時戴了口罩亦不代表可隨意外出，仍要保持社交距離。對此，美國總統特朗普表示此指引僅屬建議性質，自己未必會跟從。

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責任編輯：楊宛茜