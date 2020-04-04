【新冠肺炎】全球逾百萬人感染　世衛轉口風稱按香港經驗： 戴口罩或防個人受感染

▲ 全球逾百萬人感染，世衛轉口風稱按香港經驗，稱戴口罩或防個人受感染。

新冠肺炎疫情肆虐，但世衛於3月30日呼籲，不建議一般人戴口罩，並指目前未有證據顯示，戴口罩有任何潛在好處，戴錯更會有反效果，應該盡量將資源留給醫護人員。

目前疫情全球大流行，全球確診個案突破100萬宗，逾5.3萬人死亡。單是美國逾27萬人確診，7400多人死亡，總統特朗普建議全國民眾，要戴上非醫學用口罩，預計要維持一段時間，但他表示，戴口罩是自願性質，他本人選擇不戴口罩。

疫情爆發以來，世衛堅稱有病才須戴口罩。但不少亞洲地區都沒有理會世衛建議，不停呼籲全民要戴口罩，其抗疫成績未如歐洲目前段慘烈，確診人數增長遠低於不戴口罩地區。

世衛專家小組主席、英國傳染病專家海曼（David Heymann），在英國智庫Chatham House的簡報會上表示，香港提出一些證據顯示口罩可能有助防止個人受感染（Hong Kong has provided some evidence that masks may be useful in protecting individuals from infection）。」

海曼的講法與世衛過去的論調有很大出入，因為世衛連月來多次表明，沒有具體證據顯示大眾戴口罩有任何潛在好處。

歐美地區戴口罩為生病的標誌

港大微生物學系講座教授袁國勇早在疫情初期就提倡戴口罩，他日前分享抗疫經驗及對於戴口罩的意見。袁國勇表示，現時疫症出現不少無病徵患者，若他們正確地戴上口罩，含病毒的飛沫難以飛出口罩外，可減少直接或間接傳播的機會，故戴口罩能夠保護他人；而口罩能夠過濾10微米以上的粒子，包括帶上40至200個病毒的大粒飛沫，而且能夠提醒配戴者不要手摸口鼻和臉部，故也能夠起保護作用。

提到亞洲及歐美戴口罩文化的分別，袁國勇指，由於香港的人口密度十分高，社區難以真正保持足夠社交距離，2003年沙士的經驗令港人上了一課，明白全民在社區中戴口罩，較只洗手更有效減低感染機會。

不過，在歐美地區，戴口罩為生病的標誌，他認為這令當地居民抗拒戴上口罩。他強調，在城市環境中，市民戴口罩保護自己及他人十分重要，尤其在疫情爆發其間，即使市民看起來健康，隱形患者可能無意中咳嗽、呼出病毒，戴口罩仍可減少傳播的機會。

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