【新冠肺炎】全球逾百萬人感染　世衛轉口風稱按香港經驗： 戴口罩或防個人受感染

▲ 全球逾百萬人感染,世衛轉口風稱按香港經驗,稱戴口罩或防個人受感染。

新冠肺炎疫情肆虐,但世衛於3月30日呼籲,不建議一般人戴口罩,並指目前未有證據顯示,戴口罩有任何潛在好處,戴錯更會有反效果,應該盡量將資源留給醫護人員。

目前疫情全球大流行,全球確診個案突破100萬宗,逾5.3萬人死亡。單是美國逾27萬人確診,7400多人死亡,總統特朗普建議全國民眾,要戴上非醫學用口罩,預計要維持一段時間,但他表示,戴口罩是自願性質,他本人選擇不戴口罩。

疫情爆發以來,世衛堅稱有病才須戴口罩。但不少亞洲地區都沒有理會世衛建議,不停呼籲全民要戴口罩,其抗疫成績未如歐洲目前段慘烈,確診人數增長遠低於不戴口罩地區。

世衛專家小組主席、英國傳染病專家海曼(David Heymann),在英國智庫Chatham House的簡報會上表示,香港提出一些證據顯示口罩可能有助防止個人受感染(Hong Kong has provided some evidence that masks may be useful in protecting individuals from infection)。」

海曼的講法與世衛過去的論調有很大出入,因為世衛連月來多次表明,沒有具體證據顯示大眾戴口罩有任何潛在好處。

歐美地區戴口罩為生病的標誌

港大微生物學系講座教授袁國勇早在疫情初期就提倡戴口罩,他日前分享抗疫經驗及對於戴口罩的意見。袁國勇表示,現時疫症出現不少無病徵患者,若他們正確地戴上口罩,含病毒的飛沫難以飛出口罩外,可減少直接或間接傳播的機會,故戴口罩能夠保護他人;而口罩能夠過濾10微米以上的粒子,包括帶上40至200個病毒的大粒飛沫,而且能夠提醒配戴者不要手摸口鼻和臉部,故也能夠起保護作用。

提到亞洲及歐美戴口罩文化的分別,袁國勇指,由於香港的人口密度十分高,社區難以真正保持足夠社交距離,2003年沙士的經驗令港人上了一課,明白全民在社區中戴口罩,較只洗手更有效減低感染機會。

不過,在歐美地區,戴口罩為生病的標誌,他認為這令當地居民抗拒戴上口罩。他強調,在城市環境中,市民戴口罩保護自己及他人十分重要,尤其在疫情爆發其間,即使市民看起來健康,隱形患者可能無意中咳嗽、呼出病毒,戴口罩仍可減少傳播的機會。

