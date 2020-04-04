【新冠肺炎】英國返港14日隔離期滿　張兆輝為子女剪手帶平安出關

▲ 張兆輝一對子女14日居家隔離期滿出關。

新冠肺炎疫情全球大爆發，歐美地區多個國家失守，疫情嚴峻。3月20日，張兆輝一對在英國留學的子女（張卓鏗與張卓姿）就買機票返港避疫，抵港後須接受14日的強制家居隔離。

而14日後的今天，二人的檢疫期在午夜結束，張兆輝就邊拍片邊為子女剪去監察手帶。在片中可見，當時鐘踏入4月4日的凌晨，張兆輝便小心翼翼地為子女剪去手帶，子女就在旁發出歡呼聲，慶祝14日檢疫期屆滿出關。

▲ 張兆輝為子女剪斷監察手帶。（影片截圖）

張兆輝指：「恭喜你哋，盡咗公民責任！」而且最重要是，一對子女都沒有出現新冠肺炎的任何癥狀，健健康康最重要。

張卓鏗與張卓姿家居檢疫時，都各自留在房內，連客廳都未有踏出。而他們的每日三餐則由媽媽準備好後放在門外枱上，二人再拿回房中享用，非常守規矩。

而張兆輝與太太雖然與子女同住一屋，但都是靠視像方式溝通。而且二人雖未有正面與子女接觸，但為了公共衛生安全，二人都一同留家隔離14天，一家4口都非常有公德心。

▲ 張兆輝與太太陪子女一同留家隔離。（微博圖片）

早在英國爆發疫情初期，張兆輝已向傳媒怒斥，當地官員沒有好好處理，又指部分戴口罩的華人被打，令當地華人都表示要走難回港，機票價格更傳出攀升至3萬多元一張。

不過為了一對子女著想，張兆輝都把二人接返港，並謂會視乎情況再作決定何時回英上學。

張兆輝與太太的長子張卓鏗今年19歲，早年已赴英留學，而15歲小女兒張卓姿去年也跟隨哥哥到英國讀書。