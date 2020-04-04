【美國疫情】醫療系統崩潰逼確診員工復工　染疫護士退燒︰只要能動就要工作

▲ 美國紐約一名男護士新冠肺炎的檢測呈陽性反應，可是醫院知道他退燒就逼他繼續上班。

新冠肺炎疫情肆虐全球，全球確診數字已達100萬宗，截至今日（4日），美國的確診個案更是近27萬8千宗，當中紐約更是重災區。紐約前線醫護人員的防護裝備極度不足，已有名48歲護士因而不幸染疫亡。日前紐約30名護理人員於醫院門外示威，當中一位發言的男護士表示新冠肺炎的檢測呈陽性反應，可是院方表示無徵狀就需繼續上班，危及護士及他人。

據《紐約時報》（New York Times）及其他外媒報道，於4月２日，紐約州護士協會（New York State Nurses Association）帶領約30名護理人員於美國紐約的一間醫院門外示威，指出美國紐約市新冠肺炎確診激增，該市醫院面臨崩潰，前線醫護防疫保護物資不足，令醫護人員暴露在高感染風險下工作。

男護士確診３天後退燒復工

當中有數名參加醫護輪流發言，有名男護士表示他在3月25日時，對新冠肺炎的檢測呈陽性反應，屬確診者，可是3天後，即在28日時退燒，沒有徵狀，醫院竟要求他恢復工作。

我新冠肺炎的檢測呈陽性反應，但我要準備回醫院工作，他們院方不在乎你（醫護）檢測出陽性，只要你的手能動、能走、能說話，就要回去工作。

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感嘆沒防護裝備如送死

紐約州護士協會會長Judy Sheridan-Gonzalez亦有發言，她形容醫護是前線戰士，但沒有武器和盔甲來保護自己，不受敵人傷害。對此，有感醫護被利用去賣命「送死」，慨嘆士兵們沒有槍支就不會開戰，為甚麼護士沒有防護裝備就要上班？

在場的參與者均有戴口罩，有的綁上黑色絲帶表示聲援，他們亦有保持一定的社交距離，在場舉起標語如「請保護所有人」「PPE個人防護裝備，保護我們，我們也可以保護你」等標語。

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責任編輯︰羅嘉欣