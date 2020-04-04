  • 21°C
香港時間 : 2020404日 (六) 20:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【限制聚集人數】外傭聚集惹播毒恐慌　勞工處星期日作流動廣播

政治 20:00 2020/04/04

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

勞工處會安排宣傳車輛作廣播，提醒外傭禁止於公眾地方群組聚集的規例。（經濟日報資料圖片）

港府上周起實施一系列措施，減少人群聚集，包括禁止公眾地方多於4人群組聚集，但外傭聚集情況依舊。勞工處將於明日（5日）在外傭經常聚集地方作流動廣播，呼籲遵守有關禁止聚集的規例。

【限制聚集人數】羅致光：鼓勵外傭留在家中休息或於平日放假

由3月29日起至4月11日，政府禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。違例者可被定額罰款2,000元，而若經法庭定罪，最高可被罰款25,000元及監禁6個月。

針對上述規例,勞工處會於明日派出宣傳車輛，屆時會停泊於港島、九龍及新界外傭經常聚集的地方，以中文、英文及外傭主要語言，如菲律賓文、印尼文及泰文作出廣播，提醒外傭禁止在公眾地方群組聚集規例，廣播期間亦會向外傭派發上述語言的單張。

【野蠻外傭】小朋友黃大仙超市內沒站好排隊　外傭喝斥少主大力扯耳仔拖行3呎

勞工處發言人表示，感謝外傭對香港社會貢獻，亦明白他們希望在休息日外出與朋友見面，但為防止疫情擴散，必須保持社交距離，呼籲外傭及其僱主在休息日安排互相諒解，如留在家中休息、於平日放取休息日等。

勞工處又提醒，僱主未得外傭同意下，強迫外傭在休息日工作，或不給予休息日，均屬違反《僱傭條例》的規定，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元。

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【野蠻外傭】小朋友黃大仙超市內沒站好排隊　外傭喝斥少主大力扯耳仔拖行3呎
12:34 2020/04/03
【野蠻外傭】小朋友黃大仙超市內沒站好排隊　外傭喝斥少主大力扯耳仔拖行3呎
【新冠肺炎】勞工處籲外傭勿公眾場所聚集　僱主可跟外傭商討例休安排
13:44 2020/03/27
【新冠肺炎】勞工處籲外傭勿公眾場所聚集　僱主可跟外傭商討例休安排
【限制聚集人數】羅致光：鼓勵外傭留在家中休息或於平日放假
16:12 2020/04/02
【限制聚集人數】羅致光：鼓勵外傭留在家中休息或於平日放假
【限制聚集人數】勞工處呼籲外傭避免社交活動　僱主轉發菲律賓文印尼文健康資訊
14:27 2020/03/28
【限制聚集人數】勞工處呼籲外傭避免社交活動　僱主轉發菲律賓文印尼文健康資訊
勞工處 外傭 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

最高瀏覽

【口罩標準】大量中國製口罩湧現市面　註冊藥劑師教睇中國口罩標準
12:35 2020/04/03
【口罩標準】大量中國製口罩湧現市面　註冊藥劑師教睇中國口罩標準
【失業慘劇】英國爸爸疫情下失業憂家庭開支　槍殺妻女愛犬再自盡釀家庭悲劇
10:27 2020/04/03
【失業慘劇】英國爸爸疫情下失業憂家庭開支　槍殺妻女愛犬再自盡釀家庭悲劇
【播毒惹禍】潛伏期外遊4國令全球近4萬人承受風險　「公務員毒王」獲刑1年半
18:29 2020/04/03
【播毒惹禍】潛伏期外遊4國令全球近4萬人承受風險　「公務員毒王」獲刑1年半