【限制聚集人數】外傭聚集惹播毒恐慌　勞工處星期日作流動廣播

▲ 勞工處會安排宣傳車輛作廣播，提醒外傭禁止於公眾地方群組聚集的規例。（經濟日報資料圖片）

港府上周起實施一系列措施，減少人群聚集，包括禁止公眾地方多於4人群組聚集，但外傭聚集情況依舊。勞工處將於明日（5日）在外傭經常聚集地方作流動廣播，呼籲遵守有關禁止聚集的規例。

【限制聚集人數】羅致光：鼓勵外傭留在家中休息或於平日放假

由3月29日起至4月11日，政府禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。違例者可被定額罰款2,000元，而若經法庭定罪，最高可被罰款25,000元及監禁6個月。

針對上述規例,勞工處會於明日派出宣傳車輛，屆時會停泊於港島、九龍及新界外傭經常聚集的地方，以中文、英文及外傭主要語言，如菲律賓文、印尼文及泰文作出廣播，提醒外傭禁止在公眾地方群組聚集規例，廣播期間亦會向外傭派發上述語言的單張。

【野蠻外傭】小朋友黃大仙超市內沒站好排隊 外傭喝斥少主大力扯耳仔拖行3呎

勞工處發言人表示，感謝外傭對香港社會貢獻，亦明白他們希望在休息日外出與朋友見面，但為防止疫情擴散，必須保持社交距離，呼籲外傭及其僱主在休息日安排互相諒解，如留在家中休息、於平日放取休息日等。

勞工處又提醒，僱主未得外傭同意下，強迫外傭在休息日工作，或不給予休息日，均屬違反《僱傭條例》的規定，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬元。

責任編輯：陳宛彤