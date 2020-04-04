【豬隊友】意大利副市長無視疫情禁令　被意外揭發偷偷出門晨跑2個半小時

▲ 意大利副市長無視疫情禁令，被揭偷偷出門晨跑。

新冠肺炎疫情持續，意大利累計確診個案近12萬宗，為阻止疫情擴散，意大利早已於3月宣佈封城抗疫，要求民眾留在家中。但有意大利副市長居然「知法犯法」，偷偷出門晨跑兩個半小時，更被Facebook「出賣」揭發事件，引咎辭職。

綜合意大利媒體報道，義大利Caldarola市長Luca Giuseppetti與4月1日曾在Facebook發片呼籲市民不要外出，更指自己「已經重複很多次了，大家都必須嚴格遵守居家隔離規定，我很感謝那些遵守規定留在家中的市民，但就算我已重複很多次，還是有人不明白留在家中的重要性，以及我們國家所面臨的情況。」

【軍車運屍】意大利最悲痛的一天每2分鐘1人死亡 逾5千人死亡動用軍車運載屍體火化

就在影片發佈後的數日內，該市副市長Giovanni Ciarlantini被市民發現違反禁令出門晨跑。原來，Giovanni Ciarlantini的跑步數據被自動上傳至Facebook，甚至在當地「排行榜」取得第2名，繼而被揭發事件。

▲ 運動紀錄被自動上傳至Facebook。(網上圖片)

據悉，Ciarlantini稱自己是足球隊經理，為了保持健康才會違規出門晨跑。最後，他被罰款560歐元，並辭去該市市議員兼副市長的職務，公開向所有民眾道歉。

【神父的愛】確診意大利72歲神父轉讓呼吸機予年輕病患 數日後病情惡化終不治

責任編輯：羅嘉欣