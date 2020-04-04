【背妻拖女】59歲戴志偉被爆背妻偷食　與年輕保險女同事牽手漫步沙灘

▲ 戴志偉被影到與年輕女同事漫步沙灘。

TVB一代「御用奸人」戴志偉在幕前演盡惡人與負心漢的角色，現實中的戴志偉結婚多年，並育有2子。不過早於2011年，戴志偉便離巢轉行保險業，現已升至分區高級經理。不過，近日有傳媒踢爆戴志偉背妻偷食年輕女同事Candy，夫妻婚姻亮紅燈。

▲ 戴志偉現時轉行做保險。（《刑事偵緝檔案IV》截圖）

偷嗒年輕女同事

據報道，戴志偉與Candy是同事，女方於2016年才入職。戴志偉與Candy在一起後，為避開同事都會前後腳出動。

早前，他們被撞破一同到沙灘漫步，表現甜蜜，非常投入至戀情當中。不過，戴志偉都很識做，當夠鐘回家時，便會自動離去返回老婆身邊，可謂盡享齊人之福。

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▲ 戴志偉早於80年代已加入TVB。（網上圖片）

不過戴志偉似乎未有心理準備婚外情被揭破，對事件沒有任何回應。而Candy的社交帳戶都立刻變成非公開，對戀情一事都非常口密。

2011年離巢TVB

現年59歲的戴志偉早於80年代便投身演藝界，1981年於藝員訓練班畢業，同期還有劉德華及梁家輝等。初期，他最廣為人知的角色有《射鵰英雄傳》的拖雷及《新紥師兄》中的反派角色張家明。

▲ 戴志偉的告別作是《天與地》。（《天與地》截圖）

此後，他便以飾演反派角色成名，是TVB的「御用奸人」，令觀眾對戴志偉留下不良印象。至後期才稍變戲路，飾演正派角色或喜劇式小人物。

至2011年，戴志偉離開服務30年的TVB，當時的他因被指不夠騷及要減騷，令他感不被尊重。加上，其實他在離開前已轉職做保險，並晉升至分區高級經理，留下TVB只為過戲癮，所以在事件發生後便決定離開，告別作為劇集《天與地》。

離開TVB後，戴志偉間中都會為港台拍節目。

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