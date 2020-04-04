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【清明節】限聚令無阻市民掃墓、入長洲　曾浩輝提醒：一唔覺意會變拜山群組

社會 13:51 2020/04/04

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

有市民祭祀時沒有戴上口罩。（黃建輝攝）

政府3月29日凌晨零時起，禁止多於四個人的羣組在公眾地方聚集，有關措施有效期為 14 天。雖然有12類群組聚集因其性質可獲豁免，包括「喪禮、為哀悼尚未入土或火化先人的祭祀或儀式」，但「掃墓」是不獲轄免活動，換言之市民要去拜山掃墓，也不能多於四個人。

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不過今日（4日）是清明節，雖然多區的掃墓人流減少，但不少群組都多於四人。食物及衞生局昨日呼籲，市民應盡量避免人流多的時候前往拜祭，可以選擇提前或延後有關活動，將有助減少人流，又指市民在拜祭先人現場，可憑自己判斷不要聚在一起，盡量隔疏，希望市民明白要保持社交接觸，減低感染風險。

今日所見也有不少市民不多於4人掃墓。（黃建輝攝）

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有不少市民前往柴灣華人永遠墳場祭祀。（黃建輝攝）

市民莫小姐向TOPick表示今日也有前往柴灣掃墓，她表示與其他親友分別上山，雖然人流已比往年減少很多，不過有時難免4人聚集，唯有即時分開，至於往年掃墓後的飲茶活動就取消了。

老人家一定要掃墓，所以無辦法一定要做，但很多時候都做唔到政府講避免4個人，總會有些時候超過4人。

另外市民周先生亦向TOPick指出，今日到長洲時發現很多市民都前往祭祀，在長洲大街有很多市民，在內街就比較好，人流可以隔疏一些，而長洲大街附近未見有警員就違反限聚令執法。

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有市民指長洲依然人頭湧湧，相信有部分市民是前往拜山掃墓。（周先生提供圖片）

疫情持續，衞生防護中心前總監曾浩輝也獲邀「出山」，為政府拍宣傳片，呼籲市民勿於清明節高峰期前往拜山，避免大規模感染。他又建議市民，日常生活要因應疫情為中心，作出調整，更憂慮「一個唔覺意就會造成拜山群組」，詳情即看：https://bit.ly/2UZ19dL

記者：伍瑋瑋

 

 

疫情 食物及衞生局 衞生防護中心 長洲

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