【食物安全】購買食物回家後必做8件事　何栢良分享處理蔬果麵包罐頭食物衞生貼士

▲ 何栢良在網上分享有關食物衞生的抗疫秘笈。（影片截圖）

新冠肺炎疫情肆虐，港大傳染病中心總監何栢良於日前在網上分享了一段講述食物衞生的影片，強調本港食物被污染的機會是微乎其微，但在超市和街市購買食物後，依然需要做好食物衛生。

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何栢良認為現時本港的食物是安全的，可以安心食用，包括在超市可買到的任何食物，主要原因由一月開始，本港所有人都有戴上口罩，再去處理蔬菜水果及到超市整理貨品時，食物的包裝上就不會有太多的飛沫。但以英國或美國為例，他們在一月二月，甚至三月初時，亦有接近99%都沒有戴上口罩，也不帶上口罩去處理食物時，他們的食物表面就有機會受到病毒污染。

他又提醒冠狀病毒無論在任何表面，特別在香港這種潮濕的環境下，都別妄想病都會在數小時內自然消失或失去傳染性。如病毒真的停留在塑膠包裝及水果表面，亦會與在升降機按鈕或是門柄的存活時間其實差不多，即為一至兩日，甚至更長時間。

何栢良特別一提，在超市購物用到手推車或購物藍的手柄亦有很多人接觸過，跟升降機按鈕一樣，接觸後需要以濕紙巾或以酒精搓手液清潔雙手才可。

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何栢良指當食物買回家後，以生果為例，先棄置包裝袋，把水果放在洗碗盤中，然後把水注滿，起碼浸泡半小時，一邊也打開微微的水喉，一邊揉走表層的污染物，再用碗布抹乾或用筲箕把其晾乾，接着會放在雪櫃中。蔬菜亦是一樣，但蔬菜的浸泡時間需要更長，約浸泡30分鐘以上，不是怕病毒，主要是害怕表面有農藥。

▲ 何栢良指蔬菜買回來後需浸泡30分鐘以上，以去除農業。（影片截圖）

何栢良又分享在購買麵包時就要小心選擇商戶，留意商戶本身是否有衛生地操作，指麵包在高溫烘陪後當然無菌，但入袋方法就需要留意。例如麵包入袋錢是不是只是被放在地上，運送過程有否被污染。有見大部份商戶的衛生其實都做得很好，但小部份商戶仍會將麵包放在地上，如果見到未切的麵包放在地上，建議顧客最好就到別家購買，在直接觸麵包表面前都應先洗手。

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他續指壓力太大下也須進食如薯片類的熱氣食品，對於包裝表面是不需要擔心的，在拿起包裝之前及伸手到內部取物之前，也應先清潔雙手。至於罐頭食物，買回家後就應先沖洗表面，抹乾後再放入櫃中。到煮食時才打開罐頭，以明火煮熟才進食。針對粟米片類食物，何栢良就建議宜倒出食用，在無接觸下倒出來或以匙羹取出，避免食物碰到包裝地方。

何栢良在影片未重申不需擔心冠狀病毒會經食物傳染，但仍然不可以鬆懈，因衛生做得差也不排除會有相關可能性。

TOPick綜合何栢良教授的建議：

先棄置蔬菜水果包裝袋

把水果放在洗碗盤中浸泡半小時

蔬菜浸泡30分鐘以上

建議購買包裝麵包

進食薯片前需要潔手

罐頭食物應先沖洗表面

以明火煮熟罐頭食物

粟米片類宜倒出食用

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責任編輯：郭家穎