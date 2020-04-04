【可憐貓狗】內地民眾賀戰勝病毒重開野味市場　受驚貓狗困污糟鐵籠待被屠宰

▲ 內地有民眾為慶祝疫情結束，重開市場販賣貓狗等動物。

有專家指出新冠肺炎疫情病毒源頭或與野味有關，中國新冠肺炎疫情爆發後，曾有專家指病毒源頭或與野味有關，內地在2月24日通過全面禁止非法野生動物交易，希望除去濫食野生動物陋習，保障民眾健康。然而，近日有外媒駐華記者到訪野味市場，發現民眾為慶祝疫情結束，重開市場販賣貓狗等動物。

據英國《每日郵報》報道，駐華記者於3月27日走訪中國桂林某室內市場，發現市場內有大量貓狗困在狹窄的鐵籠，牠們的披毛污糟，面露驚慌神危，鐵籠生銹污糟，周遭的環境衞生亦非常惡劣。貓狗之外，有已剝皮血淋淋的兔子待出售，動物的屍體隨意放在地上。

有市場檔主表示新鮮的貓狗肉可進補助迎接秋冬，並表示民眾不擔心新冠肺炎疫情，因為他們認為中國已戰勝病毒，重開野味市場更是為了慶祝此事。

這裏每一個人都相信疫症爆發已經結束，再也不必擔心。

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推銷蝙蝠製藥

另一名駐華記者在3月下旬到另一東莞肉類市場，發現有檔主放置印有蝙蝠、蠍子、蜥蜴等動物圖像的宣傳架，聲稱這些野生動物製成的傳統補藥是合法銷售。市場情況跟疫情爆發前一樣，不同的是現在有保安阻止拍攝，場內禁止拍照。

內地在2月24日通過全面禁止非法野生動物交易，全國人大常委會曾指出有關決定，將全面禁止以食用為目的的獵捕、交易、運輸在野外環境自然生長繁殖的陸生野生動物的行為，會重罰違規者。

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責任編輯︰熊詠思