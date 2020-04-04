  • 22°C
香港時間 : 2020404日 (週六) 17:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【可憐貓狗】內地民眾賀戰勝病毒重開野味市場　受驚貓狗困污糟鐵籠待被屠宰

休閒 16:35 2020/04/04

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

內地有民眾為慶祝疫情結束，重開市場販賣貓狗等動物。

有專家指出新冠肺炎疫情病毒源頭或與野味有關，中國新冠肺炎疫情爆發後，曾有專家指病毒源頭或與野味有關，內地在2月24日通過全面禁止非法野生動物交易，希望除去濫食野生動物陋習，保障民眾健康。然而，近日有外媒駐華記者到訪野味市場，發現民眾為慶祝疫情結束，重開市場販賣貓狗等動物。

據英國《每日郵報》報道，駐華記者於3月27日走訪中國桂林某室內市場，發現市場內有大量貓狗困在狹窄的鐵籠，牠們的披毛污糟，面露驚慌神危，鐵籠生銹污糟，周遭的環境衞生亦非常惡劣。貓狗之外，有已剝皮血淋淋的兔子待出售，動物的屍體隨意放在地上。

有市場檔主表示新鮮的貓狗肉可進補助迎接秋冬，並表示民眾不擔心新冠肺炎疫情，因為他們認為中國已戰勝病毒，重開野味市場更是為了慶祝此事。

這裏每一個人都相信疫症爆發已經結束，再也不必擔心。

內地貨車載700隻貓到屠宰場製肉腸　名種貓孕貓困籠被虐暴曬瀕死

推銷蝙蝠製藥

另一名駐華記者在3月下旬到另一東莞肉類市場，發現有檔主放置印有蝙蝠、蠍子、蜥蜴等動物圖像的宣傳架，聲稱這些野生動物製成的傳統補藥是合法銷售。市場情況跟疫情爆發前一樣，不同的是現在有保安阻止拍攝，場內禁止拍照。

內地在2月24日通過全面禁止非法野生動物交易，全國人大常委會曾指出有關決定，將全面禁止以食用為目的的獵捕、交易、運輸在野外環境自然生長繁殖的陸生野生動物的行為，會重罰違規者。

【武漢肺炎】網上瘋傳内地人狂食野味　家長餵幼童食活蝌蚪男子生剝青蛙

責任編輯︰熊詠思

虐待 寵物議題 環境衞生 桂林 中國

最高瀏覽

【口罩標準】大量中國製口罩湧現市面　註冊藥劑師教睇中國口罩標準
12:35 2020/04/03
【口罩標準】大量中國製口罩湧現市面　註冊藥劑師教睇中國口罩標準
【失業慘劇】英國爸爸疫情下失業憂家庭開支　槍殺妻女愛犬再自盡釀家庭悲劇
10:27 2020/04/03
【失業慘劇】英國爸爸疫情下失業憂家庭開支　槍殺妻女愛犬再自盡釀家庭悲劇
【派錢1萬】最快7月初接受派錢10000元登記　政府預留高達10億元作行政開支
15:29 2020/04/03
【派錢1萬】最快7月初接受派錢10000元登記　政府預留高達10億元作行政開支