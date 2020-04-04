【新冠肺炎】本港確診個案增至862宗　今日再多13人出院

▲ 醫管局稱，今日新增17宗新冠肺炎確診病例，累計確診個案增至862宗。

新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心及醫管局今午（4日）召開記者會，交待本港新冠肺炎最新進展。醫管局稱，本港新增17宗新型肺炎確診個案，累計862宗。新增個案中，年齡介乎6至93歲，10名患者有外遊紀錄。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時醫管局共呈報166宗懷疑個案，就確診新冠肺炎共有724宗個案仍然留院，8人危殆及8人情況嚴重，其中第840宗新增為嚴重。另外，再多13名病人康復出院，為第220、283、330、346、373、401、416、419、500、502、543、608及731宗個案。

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面對病情較嚴重病人入住的「第一線隔離病房」供應緊張，劉家獻指，目前正與政府及相關機構洽談，以啟用「第二線隔離病房」等不同方式，增加隔離病床數目。

他續稱，會審視病人條件，若符合5大資格將盡快轉到第二線隔離病房，「大多由第一線轉往第二線隔離病房的病人，均穩定康復中或已康復，但因要等兩個連續（新型冠狀病毒測試）報告呈陰性才能出院，冀及時騰空更多一線病床，予更有需要的病人。」

醫管局傳染病及緊急應變中央委員會認為以下病人可以使用第二線的隔離病房：

1.已48小時沒發燒的病人 2.不需呼吸機輔助 3.血液測試有進展 4.距離出現病徵超過10日 5.沒有呼吸道感染及腹瀉病徵

責任編輯：姚慧儀