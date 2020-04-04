【首宗院內感染】博愛醫院93歲患者確診新冠肺炎　袁國勇：有理由相信由另一位年輕患者傳染

▲ 博愛醫院相關病房的病人及醫護人員需要接受病毒測試。

港大微生物學系講座教授袁國勇調查，博愛醫院一名93歲患者不明感染個案，他今日（4日）到醫院了解後指出，初步調查患者曾接觸一名30多歲年輕患者，後來確診新冠肺炎的感染，但當時二人曾經在同一個病房出現，而93歲男患者出院後發燒、曾胃出血，袁國勇指有理由相信長者在醫院內感染，最大機會是由該年輕患者傳染，他在英國及歐洲返港。

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袁國勇指出2名病人在病房相距超過6呎，病人曾經入住的內科病房需要關閉，同時也要了解患者家人的身體狀況，現時不可以完全排除患者也有機會受家人傳染。至於醫護人員受感染的風險，袁國勇指出由於醫護人員的裝備足夠，應該感染風險不高，不過為安全起見，所有病人不可以出院，病人及醫護人員都需要接受病毒測試是陰性，才可以重新開放病房，要杜絕醫院內有傳播鏈出現。

他指出不論是探病者或者醫護人員，可能不經意地將病毒傳給他，他所入住的病房會停止運作：

由於醫護人員會派藥、派飯、為病人換片，因為也有機會將病毒傳播，但如果嚴重至沙士的院內的嚴重爆發，相信應該不會，因為不論是長者或者早前確診的年輕人，並沒有做用朝助呼吸的儀式，不可以排除不會有醫護零星感染個案。

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博愛醫院指出一名93歲男病人，其鼻咽樣本初步對新型冠狀病毒呈陽性反應，樣本已經轉交衞生防護中心作進一步化驗。該名病人3月10日因為中風入住博愛醫院五樓一個內科及老人科病房，於3月28日轉往八樓另一個內科及老人科病房，在4月1日出院。他4月3日因為發燒及嘔吐，再次入住博愛醫院，由於入院時肺部有感染徵狀，獲安排入住監察病房，並抽取鼻咽樣本進行新型冠狀病毒測試，病人目前情況嚴重。

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記者：伍瑋瑋