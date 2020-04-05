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【自製口罩】美國疾控中心呼籲戴自製口罩　官網教3個方法DIY布口罩

健康 12:12 2020/04/05

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

美國疾控中心教DIY布口罩。

新冠肺炎疫情持續，美國疾控中心（CDC）亦改建議民眾外出時以「非醫療級布料」，如T恤、圍巾、手帕等掩蓋口鼻。同時，CDC亦在官網示範及教授民眾如何用3種方法自製簡易布口罩。

方法1：棉布（需縫合）

材料：

  • 兩塊10寸x6寸的長方形棉布
  • 兩條6寸長的橡皮筋
  • 針線
  • 剪刀
  • 車衣機

步驟：

1. 將兩塊10寸x6寸長的棉布（床單/舊T裇也可）疊在一起

2. 從上、下1/4寸位置向內摺疊、縫合

3. 從左右兩旁1/2寸位置向內摺疊、縫合

4. 將1條6寸長的橡皮筋（細繩、布條、髮帶皆可）穿進口罩兩邊，並打結

5. 輕輕拉動橡皮筋，將結口塞入布口罩內。調整口罩、橡皮筋的位置，使其貼合你的面部，然後將橡皮筋的位置牢固地縫合，以防其滑動。

方法2.1：舊T裇（毋需縫合）

材料：

  • 舊T裇
  • 剪刀

步驟：

1. 將舊T裇的下擺約7至8寸地方剪下

2. 如圖剪掉6至7寸布料，並剪開連結處成綁帶

3. 完成綁帶式口罩

方法2.2：舊T裇（毋需縫合）

材料：

  • 舊T裇
  • 2條橡皮筋

步驟：

1. 將舊T裇的下擺約7至8寸地方剪下

2. 上方向中間摺兩摺、下方向中間摺兩摺

3. 2條橡皮筋各從左、右兩方穿進布料

4. 左、右兩邊向中間摺1摺

5. 按實布料，直接配戴

方法4 頭巾及咖啡濾紙（毋需縫合）

材料：

  • 頭巾或20寸x20寸的正方形布料
  • 咖啡濾紙
  • 2條橡皮筋
  • 剪刀

步驟：

1. 在中間處橫剪咖啡濾紙

2. 正方形布/頭巾對摺

3. 將剪來下的咖啡濾紙，放在中央，然後上方、下方 向內對摺

4. 2條橡皮筋各從左、右兩方穿進布料

5. 左、右兩邊向中間摺1摺

6. 按實布料，直接配戴

更多節省口罩方法，請睇【下一頁】

責任編輯：楊宛茜

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