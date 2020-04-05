【自製口罩】美國疾控中心呼籲戴自製口罩 官網教3個方法DIY布口罩
健康 12:12 2020/04/05
新冠肺炎疫情持續，美國疾控中心（CDC）亦改建議民眾外出時以「非醫療級布料」，如T恤、圍巾、手帕等掩蓋口鼻。同時，CDC亦在官網示範及教授民眾如何用3種方法自製簡易布口罩。
方法1：棉布（需縫合）
材料：
- 兩塊10寸x6寸的長方形棉布
- 兩條6寸長的橡皮筋
- 針線
- 剪刀
- 車衣機
步驟：
1. 將兩塊10寸x6寸長的棉布（床單/舊T裇也可）疊在一起
2. 從上、下1/4寸位置向內摺疊、縫合
3. 從左右兩旁1/2寸位置向內摺疊、縫合
4. 將1條6寸長的橡皮筋（細繩、布條、髮帶皆可）穿進口罩兩邊，並打結
5. 輕輕拉動橡皮筋，將結口塞入布口罩內。調整口罩、橡皮筋的位置，使其貼合你的面部，然後將橡皮筋的位置牢固地縫合，以防其滑動。
方法2.1：舊T裇（毋需縫合）
材料：
- 舊T裇
- 剪刀
步驟：
1. 將舊T裇的下擺約7至8寸地方剪下
2. 如圖剪掉6至7寸布料，並剪開連結處成綁帶
3. 完成綁帶式口罩
方法2.2：舊T裇（毋需縫合）
材料：
- 舊T裇
- 2條橡皮筋
步驟：
1. 將舊T裇的下擺約7至8寸地方剪下
2. 上方向中間摺兩摺、下方向中間摺兩摺
3. 2條橡皮筋各從左、右兩方穿進布料
4. 左、右兩邊向中間摺1摺
5. 按實布料，直接配戴
方法4 頭巾及咖啡濾紙（毋需縫合）
材料：
- 頭巾或20寸x20寸的正方形布料
- 咖啡濾紙
- 2條橡皮筋
- 剪刀
步驟：
1. 在中間處橫剪咖啡濾紙
2. 正方形布/頭巾對摺
3. 將剪來下的咖啡濾紙，放在中央，然後上方、下方 向內對摺
4. 2條橡皮筋各從左、右兩方穿進布料
5. 左、右兩邊向中間摺1摺
6. 按實布料，直接配戴
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責任編輯：楊宛茜