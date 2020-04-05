【自製口罩】美國疾控中心呼籲戴自製口罩　官網教3個方法DIY布口罩

▲ 美國疾控中心教DIY布口罩。

新冠肺炎疫情持續，美國疾控中心（CDC）亦改建議民眾外出時以「非醫療級布料」，如T恤、圍巾、手帕等掩蓋口鼻。同時，CDC亦在官網示範及教授民眾如何用3種方法自製簡易布口罩。

方法1：棉布（需縫合）

材料：

兩塊10寸x6寸的長方形棉布

兩條6寸長的橡皮筋

針線

剪刀

車衣機

步驟：

1. 將兩塊10寸x6寸長的棉布（床單/舊T裇也可）疊在一起

2. 從上、下1/4寸位置向內摺疊、縫合

3. 從左右兩旁1/2寸位置向內摺疊、縫合

4. 將1條6寸長的橡皮筋（細繩、布條、髮帶皆可）穿進口罩兩邊，並打結

5. 輕輕拉動橡皮筋，將結口塞入布口罩內。調整口罩、橡皮筋的位置，使其貼合你的面部，然後將橡皮筋的位置牢固地縫合，以防其滑動。

方法2.1：舊T裇（毋需縫合）

材料：

舊T裇

剪刀

步驟：

1. 將舊T裇的下擺約7至8寸地方剪下

2. 如圖剪掉6至7寸布料，並剪開連結處成綁帶

3. 完成綁帶式口罩

方法2.2：舊T裇（毋需縫合）

材料：

舊T裇

2條橡皮筋

步驟：

1. 將舊T裇的下擺約7至8寸地方剪下

2. 上方向中間摺兩摺、下方向中間摺兩摺

3. 2條橡皮筋各從左、右兩方穿進布料

4. 左、右兩邊向中間摺1摺

5. 按實布料，直接配戴

方法4 頭巾及咖啡濾紙（毋需縫合）

材料：

頭巾或20寸x20寸的正方形布料

咖啡濾紙

2條橡皮筋

剪刀

步驟：

1. 在中間處橫剪咖啡濾紙

2. 正方形布/頭巾對摺

3. 將剪來下的咖啡濾紙，放在中央，然後上方、下方 向內對摺

4. 2條橡皮筋各從左、右兩方穿進布料

5. 左、右兩邊向中間摺1摺

6. 按實布料，直接配戴

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責任編輯：楊宛茜