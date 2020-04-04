【新冠肺炎】西九龍總區的46歲男警長確診　曾參與3月31日旺角人群管理行動

▲ 張竹君表示，新確診警員與早前確診警員並非同一小隊，正調查二人有否接觸。（黃建輝攝）

今日新增17宗確診新冠肺炎個案，包括一名駐守西九龍總區的46歲男警長確診，他是第854宗個案為警務人員，與第663宗同樣來自石硤尾警署，惟二人隸屬不同小隊。男警長曾經參與3月31日旺角一帶的人群管理行動，本港至今已有4名警員確診。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，會向警務處了解，兩名患者之前會否有一齊活動及接觸情況，找出密切接觸者。張竹君又指，今次是首次同一警署出現多於1宗感染情況，正了解二人有否共用設施，但仍要了解二人有沒有相處情況。

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警方回應傳媒查詢指，新增確診警員隸屬機動部隊，過去14日曾參與反罪惡巡邏及人群管理行動，包括3月31日晚上曾參與旺角警署附近的人群管理行動，參與行動的警務人員均需佩戴口罩；該名警員前日感到不適，沒有外遊記錄，亦非早前確診警員的緊密接觸者，與該警長駐守同一隊伍的所有警務人員，將會安排「在家工作」。

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責任編輯：陳宛彤