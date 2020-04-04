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【友情歲月】鄧一君兩食店疫市結業勁蝕200萬　重情古天樂出手邀拍《尋秦記》

娛樂 19:05 2020/04/04

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

鄧一君在年半內蝕200萬。（Facebook圖片）

新冠肺炎全球大爆發，經濟疲弱令店舖倒閉，令不少市民面臨失業危機。已淡出娛樂圈多年的鄧一君，去年初嘗做老闆的滋味，先後在油麻地及尖沙咀開車仔麵店，不過在去年起社會氣氛及疫情連環影響下，鄧一君兩間麵店已結業，鄧一君更向傳媒表示勁蝕200萬。

鄧一君的兩間麵店已結業。（經濟日報圖片）

兩店結業蝕200萬

去年2月，鄧一君首次小本投資50萬在油麻地開設車仔麵店「一君士多」，店舖只有大約110呎，主要以外賣為主，生意不俗。於是，同年4月底，他再投資150萬於尖沙咀開設分店，並希望分店陸續有來。

豈料，香港自去年6月起鄧一君的生意受經濟逆轉受影響，營業額大跌，油麻地分店在同年7月底結業，但他當時解釋只想把生意集中在尖沙咀店發展，而非油麻地店的生意非常差。

古天樂在鄧一君麵店開張時都有撐場。（Facebook圖片）

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而自今年1月起，新冠肺炎大爆發，市民個個留家自我隔離，不敢外出用餐，令鄧一君的生意再度受挫，估計少近7成生意，每月要倒貼10多萬營業。最終，在希望止蝕的情況下，只好結業，在年半內共蝕200萬。

雖然生意失敗收場，但鄧一君接受傳媒訪問，樂觀地認為做生意不一定只計較金錢，反而賺到了經驗對將來的人生也有幫助，並期望在疫情過後再大展拳腳。

與古天樂結緣

現年43歲的鄧一君早在80年代已出道，是一名童星，經拍攝香港電台的教育電視入行。1994年，他憑《記得...香蕉成熟時》的楊醒波一角，獲提名香港電影金像獎最佳新演員獎。

鄧一君與古天樂非常老友。（Facebook圖片）

及後，他參演不少電影及電視劇的演出，其中在劇集《美味天王》中與古天樂結為好友，後在《刑事偵緝檔案IV》、《烈火雄心》及《尋秦記》中都再度合作。

在鄧一君油麻地的車仔麵店開幕時，古天樂亦有到場支持。另外，早前古天樂開拍電影版《尋秦記》，也有特意到他的店叫外賣，又邀請他復出為電影客串。

鄧一君於2005年已退出娛樂圈。（《情迷黑森林》截圖）

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鄧一君亦非常感謝古天樂給予自己過戲癮的機會，但由於多年未有演出所以非常緊張，但只要是古天樂開口的都一定會幫手，兩兄弟都有情有義。

鄧一君早於2005年便離開TVB及退出娛樂圈，告別作為《情迷黑森林》，之後曾做保險業。而他在2006年結婚，育有一女鄧頌情，現時12歲。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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