【地獄廚神】隔離期間發現雪櫃急凍6年牛肉　英國勇爸下廚煮「疆屍肉」子女怕食物中毒

▲ 英國爸爸在隔離期間，下廚烹調急凍了6年的牛肉。

新冠肺炎疫情全球大流行，多國更封城鎖國，更呼籲民眾盡量留在家中，甚至設有宵禁。不少市民趕忙到超級市場囤貨，以備家居隔離有足夠的糧食，其中急凍的食材大受歡迎，方便長時間儲藏。近日有位英國爸爸在一家隔離期間，下廚烹調急凍牛肉，可是牛肉已急凍了6年之久，子女嫌棄不吃「疆屍肉」，只有他及妻子進食。

據英國《每日星報》（Daily Star）報道，一名住在英國肯特郡（Kent）56歲Paul Smith，他跟妻子與一對分別16、17歲的子女在家中自我隔離避疫。Paul在雪櫃找到一大塊急凍牛肉，在食品被搶購的情況之下，他發現牛肉像如獲至寶，可是，急凍牛肉印上2014年的字眼，表示此牛肉至少已存放了6年之久。

Paul勇於挑戰，他竟然計劃用此急凍了6年的牛肉烹調一家人的大餐，他將牛肉放在一桶水解凍2天，確認牛肉沒有難聞的異味，然後花4小時慢煮，再配蔬菜烤焗，再配了布甸，烹調後的牛肉賣相不俗，Paul跟太太Clarie有先嘗試一小塊，他們表示味道不錯，只是口感黏及硬，可能煮太耐。

一對仔女就未有嘗試爸爸的廚藝，非常嫌棄此塊「史前牛肉」，擔心會食物中毒，女兒表示︰「我不吃牛肉，可況是6年前的牛肉！」

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網民擔憂食物中毒

其實，爸爸Paul發現急凍牛肉的時候，有在網絡徵詢網民的意見，有部分支持他嘗試烹調，表示不要浪費，尤其在疫情下食物相當珍貴，另一些網民反對烹調，表示不要冒險。

根據食物安全中心的指引，細菌在攝氏4至60度的環境下會以幾何級急速繁殖，而在攝氏4度或以下或60度以上，細菌繁殖速度則會減低，所以冷藏食物要儲貯於攝氏零下18度以下才符合標準。而冷藏食物亦設有食用限期，市民宜留意在限期前食用才安全。

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責任編輯︰顏紫燕