【首宗院內感染】博愛醫院74名住院病人隔離檢疫　150名醫護接受病毒檢測　

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，中心已派員到醫院調查。（黃建輝攝）

醫管局今日（4日）晚上再交代博愛醫院一名93歲行動不良的男病人懷疑院內感染，確診新冠肺炎事件。

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醫管局指患者在3月10日因為中風入住博愛醫院五樓一個內科及老人科病房，於3月28日轉往八樓另一個內科及老人科病房，在4月1日出院。他於4月3日因為發燒及嘔吐，再次入住博愛醫院。

由於入院時肺部有感染徵狀，獲安排入住監察病房，並抽取鼻咽樣本進行病毒測試並確診。病人已經轉往屯門醫院接受隔離治療，目前情況嚴重。

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香港大學微生物學系講座教授袁國勇、醫管局總感染控制主任賴偉文醫生及衞生防護中心人員組成的專家組下午到博愛醫院實地視察。

資料顯示一名早前和確診病人一同在3月17至18日期間入住五樓內科及老人科病房的33歲男病人，後來在3月27日確診感染 (個案455)。這名後來確診的男病人當時獲安排在93歲男病人病格外的病床留醫。專家組初步懷疑病毒有機會透過間接接觸傳播，已經採集環境樣本進行化驗。



病人留院期間曾經入住的兩個內科及老人科病房，已經停止接收新症並安排進行徹底清潔。正在留院的病人，包括69男5女，年齡21歲至90 歲，需要接受隔離檢疫，院方會逐一為他們進行病毒測試。

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而博愛醫院亦會安排曾經接觸過此確診病人的醫護人員及職員接受病毒測試，初步統計大約有150人。而博愛醫院一名社康護士曾於4月2日到確診病人家中為他進行更換胃喉等護理程序，這名護士被衞生防護中心界定為密切接觸者，會安排進入隔離營接受隔離檢疫。

記者：伍瑋瑋