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【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】

健康 11:02 2020/04/05

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

PrimeHK口罩4月6日預售。

新冠肺炎疫情全球大流行，口罩成為市民日常必需品，陸續有港產口罩出現供市民購買。港產口罩PrimeHK早前在葵涌區設立口罩廠，4月6日下午2時將開售首批口罩，每盒50個，售價125元。

今次公開的首次預售中，PrimeHK 將推出設計符合 ASTM Level 1 防護標準的成人口罩，細菌過濾率（BFE）及粒子過濾率（PFE）達到 95%或以上，即口罩能有效過濾微粒及細菌達 95%。首輪將推出8萬盒預售，預計在5月上旬發貨。 

首輪預售將在4月6日下午2時在官網開賣，每盒口罩數量是50個，售價125元，每人限購2盒，市民可以選擇在指定地點自取或使用順豐以運費到付形式直送辦公室或住宅。

PrimeHK 的工程經理李家麟博士，曾於香港科學園主管太陽能、光電及材料檢測等3個實驗室，管理產品質量及材料開發。PrimeHK的廠房能容納5條生產線，每日產能可達60萬個。廠方現正在申請香港品質保證局（HKQAA）「醫用防護口罩產品認證計劃」。

生產線未來能夠製造合符ASTM Level 1及 Level 2 防護標準的三層外科成人口罩。PrimeHK 正申請 ISO14644-1 合規證書，以確保口罩均於無塵、無菌車間內完成生產及包裝工序，並會嚴格監控室內濕度、溫度、氣流、塵粒及照明系統等。

更多港產口罩開售詳情，請睇【下一頁】

責任編輯：王俊賢

正能量 健康問題 口罩 新冠肺炎 全球大流行

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