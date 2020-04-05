【新冠肺炎】袁國勇就「棺材論」致歉　稱見疫情不樂觀內心太緊張

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇就「棺材論」致歉，稱見疫情不樂觀，內心太緊張。

新冠肺炎疫情持續，全球確診個案已超過110萬宗。港大微生物學系講座教授袁國勇表示， 現階段對本港的情仍然不感樂觀，認為每日確診個案數字是單位數才可釋懷一點；並就「棺材論」致歉，稱見疫情並不樂觀內心太緊張。

【新冠肺炎】袁國勇強調戴口罩有效用 可減少病毒傳播

袁國勇今早（5日）接受電台訪問時指， 近日越來越多市民外出時不戴口罩 ，加上當局對輕微病徵的患者所做化驗不夠，以致未能切斷傳播鏈；另對追蹤確診患者的時間太長，以致當中有部分病毒會傳播出去，以致危機很大。

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他認為本港至今仍然「守得住」，相信是因為大家正確戴口罩，做好手部衞生有關，惟近兩周少了人戴口罩，加上3月19日後，有部分由外地返港的年輕人在社區傳播病毒，是導致疫情有變的重要原因。

另外，他更就早前接受傳媒訪問時指，有官員輕視疫情是「唔見棺材唔流淚」而道歉：

我在這裡也要向各位道歉一聲，有時我太炆，用的詞語太過激烈，我心裡並不是想用那麼激烈的詞語，但這個疫情並不樂觀，我內心真的十分緊張才會這樣。

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袁國勇稱，收到很多來自外國及香港的醫生及科學家的電郵，質疑他為什麼呼籲人們戴口罩，又指他沒有證據。他強調香港人口稠密、地方很窄，每日有很多人過境並往來內地，加上經歷過沙士的慘痛，早已得知戴口罩是可以防止隱性患者傳播病毒。

至於昨日有一名93歲老翁確診，袁國勇認為他最大機會是在院內受感染，但暫時不可排除其他可能性，有可能是家人交叉感染；他又指若果屬實，將會是本港首次出院醫院感染個案，認為這是一個警號，反映疫情嚴重，不可輕視。

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此外，他在節目後表示，隨著內地復工及復產，本港可能會有新一波的疫情爆發，並會一直循環至有效疫苗出現或群體免疫力至60至80%才會停止。 他又指，隨著醫療物資會愈來愈短暫，醫護人員要有心理準備重用N95口罩，並指2003年沙士時已有類似情況出現，強調醫護不要「亂軍心」，當局的物資仍夠使用1至2個月。