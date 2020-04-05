【新冠肺炎】留家避疫到樓下取包裹　武漢男子疑回家後沒有洗手消毒「中招」

▲ 武漢近日新增一宗確診病例，患者在多次收取包裹時疑因未有洗手消毒而遭到社區感染。

新冠肺炎疫情持續，已多天未有新增個案的湖北武漢，近日新增一宗確診病例，患者在多次收取包裹時疑因未有洗手消毒而遭到社區感染。

武漢市衞健委周六（4日）通報指，該患者在礄口區榮華街建國社區金玉華庭小區居住，自疫情爆發後，便從1月23日起一直逗留在家，其後自2月20日起曾多次前往小區門口取團購食品和快遞包裹。然而，他每次把包裹拿回家後都沒有進行消毒處理，取包裹時亦沒有戴上手套，有幾次更沒有洗手。

至3月29日前，患者並無出現任何不適，亦無就診史。但當他於3月30日駕車前往市六醫院體檢時，院方翌日證實他對新冠病毒呈陽性反應，遂安排他送至酒店隔離。4月3日，經專家會診，結合患者臨床表現、胸部CT和病原學檢測結果，確診感染新冠肺炎，臨床分型為普通型。由於該病患居住的大樓曾有確診病例，因此不排除是社區感染。

據國家衞生健康委員會4月5日公布，全國4月4日新增了30宗確診病例，其中25宗為境外輸入病例，5宗為本土病例，悉數來自廣東。目前，全國現有確診個案為1376宗，其中重症個案295宗，累計死亡病例3329宗，累計報告確診病例約有8.2萬宗。

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責任編輯:羅嘉欣