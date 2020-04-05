【美國疫情】拍片斥責女乘客咳嗽不掩嘴　巴士車長疑被感染確診病逝

▲ 巴士車長在拍片後數日感到不適，其後確診病逝。

在疫情肆虐期間，出外戴口罩不但保護自己，亦是保護他人。美國底特律（Detroit）一名巴士車長3月時拍片批評，有女乘客多次在車上不掩嘴咳嗽的行為，他更呼籲大家需要認真看待病毒。然而，在車長上載影片後不足兩周，他就不幸死於新冠肺炎，終年50歲，遺下了他的妻子。

▲ Hargrove批評女乘客咳嗽不掩口。（影片截圖）

【美國疫情】美國確診病例突破20萬全球之最 醫護：猶如進行自殺式任務

據《The Guardian》報道，巴士車長Jason Hargrove在3月21日於facebook上載自拍影片，在巴士內部和外部記錄。他表示，自己作為公共服務職員，做好自己的工作，努力地生活和照顧好家庭。然而，有一名40至50多歲的女乘客，在巴士上咳了4至5次都沒有試圖掩口，當時巴士上至少有8至9名乘客。



但原來有人不在乎。我感到被侵犯，發生這種情況，我為巴士其他乘客感到不安。

▲ Jason Hargrove工作時都會戴上口罩。（facebook圖片）

上載短片後4日感到不適

他在影片中表示，除了咳嗽的女人，他沒有怪責其他人，他後來有試圖對巴士進行消毒，並在回家後馬上脫下所有衣服和洗澡，以免將病毒帶回家。可惜，Hargrove在上載短片後4天開始感到不適，並在4月9日離世。他在３月初剛為太太慶祝生日，現在卻要天人永隔。

市長Mike Duggan表示，Hargrove的死應該觸動美國所有人，在底特律和美國的每個人都應該觀看。他承諾，將對所有巴士車長擴大安全保護措施，包括對司機進行最日溫度檢極，更緊密的健康監測，若家中有長期病患的司機，可以免費在酒店內隔離，以免為家人帶來風險。

【美國疫情】醫療系統崩潰逼確診員工復工 染疫護士退燒︰只要能動就要工作

【美國疫情】美國6周大嬰兒染新冠肺炎病逝 或成全球年紀最小死亡病例

責任編輯：林愛娜