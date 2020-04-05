【裁員潮】細So被裁後首表述心情　森美暖心鼓勵舊拍檔：明天會更好

▲ 森美發文鼓勵被裁的細So。

在商台工作20年的DJ細So（蘇耀宗），上周五（4月3日）被商台解僱！細So原定當日最後一集節目《生活日常》亦即時被取消，結束跟商台20年的賓主關係。跟細So多年同事並多度合作的森美，昨晚在社交平台貼出跟細So合作《森美移動》時的合照，並留言鼓勵舊同事。

在電台任職DJ共20年的細So（蘇耀宗），日前收到公司「大信封」，商台外事部亦確認跟細So已終止僱員合約，原因是「因應現時經濟環境狀況及前景的預測，商台已作出了資源重組。」

細So突然離開商台，多位商台同事及細So好友都感錯愕，日前梁文禮主持節目《集雜志》，便播出了Cookies《Forever Friends》，憑歌寄意。

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▲ 森美、細So、陳強、Leo曾以「森美移動」組團出碟。（取自IG）

而跟細So多度合作的森美，昨晚深夜在IG貼出舊照，並留言：「過去流走，嚇怕了你？Don't be 蛇『乖』，明天會更好。」

森美貼出的兩張舊照，都屬當年森美跟細So以及陳強、Leo曾合作《森美移動》的照片，4人曾共同主持節目《森美移動》，以流行文化、潮流產品為內容，深受歡迎，4人還以「森美移動」之名出碟，當年專輯名稱便是「Don't be Scare」，四人又以組合身份唱歌表演，是不少聽眾成長回憶。

▲ 森美跟細So多度合作。(取自IG)

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細So離開電台，他受訪時也指森美曾關心他，問有何可幫忙，不過細So最後無奈離開20年工作崗位，對森美慰問之情亦很感激。

細So昨日在個人facebook，也上載一張主持節目的漫畫插圖，並簡單留言：「來日方長」，得到不少網民的打氣鼓勵。

▲ 細So以一張漫畫插圖表露心情。(取自facebook)

兩孩之父

現年40歲的細So，在商台先後主持多個節目，包括《903專業推介》、《蘇耀一個鐘》、《大鐵人123》等，亦是節目《森美移動》成員之一，現時逢周一至五晚上7時主持節目《生活日常》。

▲ 細So跟太太曾一起開餅店。(經濟日報圖片)

細So 2011年跟旅遊記者陳穎楠（WingSouth）結婚，育有兩個孩子，數年前他跟太太由港島市區舉家搬入大嶼山貝澳，希望一家四口過簡單純樸的生活，為讓兩名兒子愉快學習。細So夫婦安排兒子安排入讀附近的國際學校