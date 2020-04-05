【新冠肺炎】張建宗冀4月內可於駿洋邨增加1660個檢疫單位

▲ 政務司司長張建宗今(5日)於網誌指，本港的確診個案數字中不少病例無法追蹤其感染源路徑，令人非常擔憂。（資料圖片）

政務司司長張建宗今日（5日）發表網誌指， 新冠狀病毒病持續在全球多個國家和地區肆虐，累計確診個案數字已突破100萬，而本港的確診個案數字正在遞增，當中不少本地感染病例無法追蹤其感染源和傳播路徑，令人非常擔憂。

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他指出， 隨著疫情迅速發展，檢疫設施需求大增， 港府一直努力尋找合適選址並盡快增加檢疫設施，並現正爭分奪秒透過翻修和加建工程增建檢疫單位，包括於3月中旬起已積極預備於駿洋邨第3及第4座增加更多檢疫單位，目標是在本月內增加約1660個單位。

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此外，政府繼續在柴灣鯉魚門公園、西貢戶外康樂中心、少訊中心和竹篙灣的政府土地，增建至少約1000個檢疫單位，預計可於本月至7月分階段完成及投入使用。



他表示，自3月19日至3月31日，政府已向海外來港人士發出超過51000張強制檢疫令，合共有約80人涉嫌違例。另有3人早前違反強制居家檢疫令被檢控，並被判處即時監禁。他強調，不能單靠執法和檢控來防止病毒在社區傳播，市民要自律守法是成功防疫抗疫的關鍵因素，又指 疫情一日未受控，市民絲毫不能掉以輕心，呼籲市民要團結抗疫。

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