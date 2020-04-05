【新冠肺炎】林正財指控制疫情不可單靠政府　籲勿「諗辦法出蠱惑」應對政府防疫措施

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新冠肺炎疫情持續，本港至今累計病例862宗。行政會議成員林正財表示，控制新型冠狀病毒疫情，不可單靠政府，需全港700多萬市民齊心合作才有用，呼籲市民不應採取「諗辦法出蠱惑」的態度應對政府的防疫措施。

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林正財今日出席電台節目時指，控制新冠肺炎的疫情不可單靠政府就「搞得掂」，強調要700多萬市民全部齊心合作才有用。他又指，市民不應採取一種「諗辦法出蠱惑」的態度以應對政府的防疫措施。他稱，現時當局仍可探用各種圍堵方式，守住爆發群，期望壓低病毒苗頭，讓市民重過昔日的日子。

他又提到，港大感染及傳染病中心總監何栢良正測試一部化驗機器，可減少人手程序，並於1小時內可得出檢測報告，但仍有待測試可行性。

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而接載滯留秘魯港人的專機預計今日下午抵港，他表示，將要求有關旅客在亞博檢測中心等候結果，如果屬陰性，才可回家繼續接受家居檢疫。他指出，有關做法的好處是可避免沒有病徵的人士在「空窗期」內感染到家人及朋友，以及避免有人會不呈交唾液樣本做病毒測試。他說，始終有少部分市民「不太聽話」，因此要在機場做好把關。

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