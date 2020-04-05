【新冠肺炎】澳洲研究治頭虱藥物48小時消滅新冠病毒　最快1個月進入人體實驗

▲ 澳洲研究治療頭虱的「伊維菌素」有效殺死新冠病毒。

新冠肺炎疫情嚴峻，各國都紛紛研發疫苗。澳洲蒙納許大學（Monash University）研究團隊發現，主要用作治療頭虱的「伊維菌素」（Ivermectin），可在2日內殺死新冠病毒細胞。雖然這藥物已經普遍使用，但最快1個月才會進入人體實驗階段。

據蒙納許大學官網，該校生物醫學研究所博士Kylie Wagstaff負責這項研究，他表示，使用單劑量「伊維菌素」，可以在48小時內阻止新型冠狀病毒在細胞培養中生長。就算是單次注射，也能於48小時內清除所有病毒的核糖核酸（RNA），即使是24小時內，病毒RNA含量也會明顯降低。



「伊維菌素」是美國食品藥品監督管理局（FDA）批准的抗頭虱藥物，並顯示出對多種病毒，包括HIV、登革熱、流感和寨卡病毒有效。不過Wagstaff提醒，這項試驗是於生物體外進行，還需要在人體展開試驗。

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確定合適人體使用的劑量

目前仍不清楚「伊維菌素」如何殺死新冠病毒細胞，但該藥物明顯阻止了病毒的抑制能力，可能會抑制病毒減弱宿主細胞清除病毒的能力。科學家下一階段將會確定合適人體使用的劑量，以確保對人體安全。

Kylie Wagstaff指出，要廣泛使用疫苗仍需一段時間，團隊亦需要資金進行臨床實驗和測試。

在全覆新冠疫情仍在大流行，且未有治療藥物之前，這種現成的合成藥若證實有效，可能提早對患者有幫助。

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責任編輯：林愛娜