【自私大媽】無品大媽攀上「鬼手岩」風騷打卡　網民怒斥：損害4億年歷史岩石

▲ 4名行山大媽近日前往「鬼手岩」行山，惟她們竟站上「鬼手岩」打卡拍照。

在新冠肺炎疫情下，湧上山頭「行山」避疫的人潮大增，但並不是每位行山客都懂得如何尊重大自然。本港最近至少4名行山大媽近日前往位於黃竹角咀的「鬼手岩」行山，惟她們竟爬上「鬼手岩」打卡拍照，網民狠批4人的行為，並指爬上打卡會對這塊擁有4億年歷史的古老岩石造成損害。

從照片可見，該4名行山大媽分別站在「鬼手岩」上擺出不同姿勢打卡拍照，神情自豪，似乎未有意會到自己的行為會令腳下的「鬼手岩」受損。照片在網上曝光後，網民紛紛批評她們破壞岩石，行為自私，直言「以為好有型，卻不知自己正破壞我們香港的寶物」。

事實上，早在2015年曾有人發現「鬼手岩」的其中一個「手指關節位」曾崩了一石塊，由於「鬼手岩」過去不時有人會爬上頂拍照，估計崩壞的位置疑遭遊人長年借力爬上岩頂時被破壞。

位於西貢黃竹角嘴「鬼手岩」是香港世界地質公園重點標記之一。據漁護處地質公園網頁介紹，黃竹角嘴擁有香港最古老岩石，在4億年前形成，因地殼褶曲及風化同侵蝕，雕琢出「鬼手岩」。「鬼手岩」貌似一個拳頭，潮漲時只露出手指，潮退時才會看到完整手腕，要前往「鬼手岩」所在的黃竹角咀需由烏蛟騰走路進入，要花時4、5小時。

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責任編輯:王俊賢