【新冠肺炎】陳茂波：正籌備更全面支援措施　籲企業個人為未來半年經濟狀況做好準備

▲ 陳茂波指，為遏止疫情傳播，希望公眾聽從政府呼籲，減少不必要聚集。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐全球，確診總數突破100萬宗，各行各業皆受影響。財政司司長陳茂波表示，特區政府正籌備更全面的支援措施，包括特區政府正檢討不同貸款計劃，協助企業資金周轉等，以緩解疫情帶來的經濟挑戰，發揮支援與保底的作用，盡力「撐企業、保就業」；又指無論企業或個人，都適宜及早為未來六6個月，經濟情況可能未扭轉做好準備。

陳茂波在網誌提及， 出於防疫抗疫的需要，全球各地均要求民眾保持社交距離及減低人員流動，導致不少企業處於幾近停頓的狀態。不少香港公司面對歐美客戶突然欠數、拒絕提貨，甚至取消訂單，資金周轉瞬間變得異常緊絀。

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他指，疫情迅速蔓延對經濟帶來的打擊，已從最初個別如零售及旅遊等行業，全面延伸至幾近所有行業，企業有困難支付員工的薪金開支，對打工仔造成減薪、失業的壓力，政府正透過「防疫抗疫基金」想辦法，亦認為業主應積極回應社會上多月以來對減租的強烈要求。

陳茂波說，府自去年8月開始，先後優化或推出8成、9成，以至百分百擔保的中小企貸款計劃，但在嚴峻的經濟困境下，貸款需求不斷增加，已不再局限於中小企，會從這方面檢討現行計劃；又透露截至上個月底，銀行批出2,800宗，包括住宅按揭「還息不還本」及應急貸款等的申請，涉及金額超過80億元。

陳茂波續稱，面對仍在蔓延的疫情和愈加嚴峻的經濟壓力，前景仍然極不明朗，何時走出陰霾取決於環球各地在防控疫情方面的進展，按目前情況來看，無論是企業或個人，都適宜及早為未來6個月經濟情況可能還未能扭轉過來做好準備，包括業務運作或個人財務方面的應變與部署。

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記者：陳曉瑩