【美國疫情】美國破30萬宗逾8400人死亡　總統特朗普：未來兩周慘如地獄

▲ 美國確逤人數破30萬宗，特朗普預計將有更多人死亡。

新冠肺炎疫情未有減退，在全球多國蔓延，全球確診個案已超過120萬，死亡人數逾6萬。其中美國確診最多，逾31萬人感染病毒，累計死亡人數達8,400人，繼意大利和西班牙後全球第三高。

根據美國約翰斯‧霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月5日中午12時，美國的染疫人數達31.2萬，連續3天劇增超過3萬宗；死亡個案已達8,400宗，較前一日新增1,200宗。

紐約州為重災區

重災區紐約州新增逾萬宗確診個案，累計突破11萬，死亡人數逾3,560宗，紐約州的個案佔全美約36%。紐約州內以紐約市的情況最嚴重，確診人數達6.3萬人，其次是納蘇縣和威徹斯特，確診人數均達1.3萬。

除了紐約州，美國東部的新澤西、麻州、賓夕法尼亞州，中部的密西根和伊利諾州、還有西部的加州、南部的佛羅里達州和路易斯安納州，共9州的確診病例均破萬例。

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特朗普預告更多死亡病例

美國確診人數現佔全球逾120萬人的26%，比率每日不斷上升。白宮預期，即使有防治措施，美國疫情死亡人數仍會高達10萬至24萬。美國總統特朗普示警，美國將有更多死亡病例，未來兩周會非常痛苦，慘如地獄（hell of a bad two weeks）。

由於疫情持續惡化，華府延長防疫指引有效期至4月底，建議民眾在此期間互相保持至少6英呎（約1.8米距離），並要避免超過10人聚集。而頒佈居家禁足令州份繼續增加，惟還有5州未有採取任何禁足措施，全國至今並未有協調行動圍堵疫情。

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責任編輯：林愛娜