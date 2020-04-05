【自私無品】無視疫情繼續結伴行山　無品行山客玩殘80年古樹扮「泰山」

▲ 一班為數近十人的中年行山客，早前竟把古樹當作遊樂場，放肆地在樹上或坐或躺。

在新冠肺炎疫情下，湧上山頭「行山」避疫的人潮大增，但並不是每一位行山客都懂得如何尊重大自然。專門分享行山資訊的facebook專頁「山野‧新聞庫」近日發帖指，一班為數近十人的中年行山客，竟把古樹當作遊樂場，放肆地在樹上或坐或躺，甚至把樹藤當作「泰山」繩蕩來蕩去，行為令人側目。

據「山野‧新聞庫」表示，被蹂躪的古樹為以罕有粗大見稱的「白花魚藤」，估計約有70至80年樹齡，該「白花魚藤」外型奇特，極具生態價值。

帖文表示收到多名網民報料指，一班中年行山客上月尾曾到訪上址，並把「白花魚藤」當成椅子或床，數人把魚藤「當作臥床、椅子坐，更離譜的是把懸垂部份當作泰山繩蕩來蕩去」，批評他們此舉恐令「白花魚藤」受傷。

帖文指，樹本再紮實，只要長期承受重量，都會有一定損耗。而懸空部份由於有一定長度，所以中間部份會更脆弱，但該班人士在脆弱的部份又坐又跳，又躺下扮死屍，反問「是否想試下哪個可以用體重劈柴成功？」

「山野‧新聞庫」指出上述行為是「蓄意謀殺」樹木，強調作為人類不應為一己私利在大自然進行破壞行為。照片曝光後，網民亦批評這班行山客「愛郊遊但不愛護大自然」，又形容他們拍照姿勢奇怪，甚至有網民指：「真是寧願樹精會反抗」。

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責任編輯:王俊賢