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【退出樂壇】關淑怡疑跟唱片公司鬧不和　深夜宣佈退出娛樂圈

娛樂 12:50 2020/04/05

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

關淑怡退出樂壇。

關淑怡（Shirley）昨晚在IG發文，表示經過深思熟慮，加上對唱片公司感到失望，因此決定退出娛樂圈。

關淑怡在IG發文表示退出。（取自IG）

關淑怡在IG寫道：

Thank you for all my fans n audience that have always been there for me n supports me. U dear. Some serious considerations. I decided to quit my career. I will not take blames or ruin my names n trigger my EQ.. sice, I sing to my audience n full fill my company contract. I did my job n my career is not just lucky, I had been respect n seriously taken my singing career n keep improving myself. Thank you everybody. I’m very disappointed. I saw the ugliest part of it. N I do deserve the least respect n dignity. That’s a birth right!
 

她的大意是經過深思熟慮，決定退出事業，她表示不會責怪誰，亦不想損壞自己名聲，指自己已經與唱片公司完成合約，又表示多年來對自己的音樂事業相當認真，不斷要求改進，不過如今卻覺得相當失望，又稱自己見識到最醜陋的一面，自己未有獲得過尊重。

關淑怡是一代歌姬。（經濟日報圖片）

現時關淑怡是環球唱片合約歌手，去年曾推出翻唱個人金曲的專輯。對關淑怡宣布退出，環球暫未有回應。

未婚產子最轟動

1989年加入樂壇的關淑怡，憑一曲《難得有情人》走紅， 名作還有《一切也願意》、《繾綣星光下》等，以獨特風味式唱功奠定歌姬地位。

關淑怡02年曾秘密產子，並一度暫別樂壇，關淑怡並未正式透露兒子生父，坊間也有過不少揣測。不過，2014年Shirley曾在IG自揭兒子關浚賢生父是不丹寧波車。

近年關淑怡被指情緒常有起伏，更有不少異常行為，如2016年她曾在大嶼山跟朋友見面時，突然自行步入海中，後需報警求助。

2017年，Shirley在愉景灣酒店與職員發生爭執，之後被控刑事恐嚇及普通襲擊，最後她在上庭承認一項普通襲擊罪，被判罰款2,000元，並留有案底。

撰文 : TOPick柴犬出動

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