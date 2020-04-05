【港產口罩】預計BFE+PFE達99% ECHO Mask接受會員登記即將預售

▲ ECHO Mask接受會員登記，但預售日子未定。

新冠肺炎全球大流行，疫情仍未受控，專家估計市民需戴口罩到年底。本港陸續有港產口罩品牌成立，最新品牌是「ECHO Mask一口口罩」，ECHO Mask目前正接受市民註冊為會員，避免開售後註冊時「塞車」。

綜合「ECHO Mask一口口罩」的facebook，公司是由本港一群80後及90後的年輕人創立，廠方表示口罩機及原材料已經抵達香港，每日最多可以生產15萬個一次性醫用口罩。口罩規格為成人醫用護理口罩，熔噴過濾層達到YY 0469-2011執行標準，其成品至少達ASTM LEVEL 1，目標質量細菌過濾率(BFE)及微粒子過濾率(PFE)均達99%。

「ECHO Mask一口口罩」的外觀設計也出爐，廠方指因為香港獅子山下的精神，口罩LOGO形象是一隻戴口罩的卡通獅子，廠房希望可愛又威武的獅子形象，可以為大家繁忙緊逼的生活添加一D開心嘅色彩，而獅子手上拿著寫上 健康香港，Healthy HK」的口號。

廠方目前正接受會員註冊【註冊連結】，口罩售價暫定每盒50個裝，售價100元，平均2元一個。但口罩的預售時間未定，僅指提前註冊成會員，可避免開售後註冊時「塞車」。

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責任編輯：王俊賢