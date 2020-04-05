【新冠肺炎】黃友嘉：疫情成市場最大「黑天鵝」　籲將退休者忌火中取栗

▲ 積金局主席黃友嘉提醒，55歲或以上的打工仔，更加應該採取嚴格的風險管理，切忌「火中取栗」，嘗試捕捉市場短期波動。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐全球，積金局主席黃友嘉形容，疫情對經濟和就業的衝擊巨大，已成為市場最大的「黑天鵝」，其後續影響更是難以預料，而強積金無可避免受疫情拖累，呼籲即將退休人士忌「火中取栗」。

黃友嘉在網誌提及，過往積金局的數據顯示，不論任何年齡的打工仔都偏好投資於風險水平較高的股票基金和混合資產基金，這兩類基金合共佔強積金總資產約7至8成，因此近月的股市波動相信也對很多打工仔造成影響。他說，即使是年過55歲，臨近退休年齡的打工仔，不少仍然傾向選擇風險和升值潛力較高的基金，若強積金是佔這類打工仔最主要的退休儲蓄，在現時疫情造成的市場波動下，集中投資在風險較高的基金對快將退休的打工仔來說未必有利，必須加倍小心。

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黃友嘉指出，55歲或以上的打工仔，更加應該採取嚴格的風險管理，切忌「火中取栗」，嘗試捕捉市場短期波動，而市場變幻莫測，若遇上如新冠肺炎這種突如其來的「黑天鵝」，強積金難免受影響，呼籲打工一族必須留意投資風險。

黃友嘉續稱，如果在市況急劇下跌後才把強積金基金轉換，很容易造成「高買低賣」的情況，而本來的短期波動也會在沽出後成為實際虧損，提醒短期內會退休的打工仔，若認為現時市場環境並非理想提取強積金的時機，可選擇分期提取強積金，或把強積金全數保留在帳戶內繼續滾存投資。

他又說，若打工仔已屆退休年齡但仍未就自己的強積金作出任何指示，其強積金便會繼續留在計劃內投資。如打工仔在年滿65歲之後的12個月內未有申請提取強積金，受託人會以書面提醒他們提取強積金的權利，包括全數提取、分期提取或全數保留在帳戶內繼續投資。

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記者：陳曉瑩