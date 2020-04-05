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【新冠肺炎】羅致光籲外傭休息日留家　提醒僱主強迫外傭休假工作屬違法

社會 12:53 2020/04/05

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

（擷自勞福局網頁）

新冠肺炎疫情未止，禁止多於四人在公眾地方聚集的「限聚令」已生效，勞福局局長羅致光形容現時屬抗疫關鍵的非常時刻，建議僱主應鼓勵外傭於休息日留在家中休息，或讓外傭在平日而非週末放休息日；強調如僱主應向願意在休息日留家工作的外傭支付額外報酬補償，屬特殊情況，不應視為先例或常態。

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勞工及福利局長羅致光今發表局長網誌提到，建議僱主鼓勵外傭在休息日留在家中休息，又提醒僱主若不給予外傭休息日，或在未得同意下強逼外傭在休息日工作是違法。

他續指，雖然《僱傭條例》容許外傭在自願情況下於休息日工作，從勞工政策角度而言，政府一向不鼓勵有關做法；惟於抗疫關鍵的非常時刻，僱主應向願意在休息日留家工作的外傭支付額外報酬，以作補償，不過他強調這僅是鑑於現時的特殊情況，不應視為先例或常態。

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羅致光認為，僱主與外傭需商討雙方同意的合適安排，而對於遵從建議留家而大部分時間休息的外傭，僱主可以給予一些獎勵，相信可有助勞資和諧；強調全港市民包括外傭於這段時間盡量留在家中，如外傭須外出，務必保持社交距離，遵從「限聚令」規定，及衞生署建議個人防疫措施。

責任編輯：陳正怡

羅致光 疫情 勞工及福利局 外傭 僱傭條例 新冠肺炎 武漢肺炎

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