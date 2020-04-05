【新冠肺炎】業界憂深圳新措施或癱瘓中港貨運　工會促港府支付跨境司機檢測費

▲ 工聯會及貨櫃運輸業職工總會，要求港府全額資助相關檢測費用，及籲內地政府接納病毒測試有效期為14天等。（ 程志遠攝攝）

深圳市政府近日宣布，4月10日起所有經深圳口岸入境的跨境貨車司機，必須自費提供7天內病毒檢測陰性證明。有中港司機今（5日）直斥中港政府將責任推卸予前線司機，新措施會使大量司機進出醫院，加重司機負擔，或會癱瘓中港貨運；工會亦要求港府能全額資助相關費用等。

【新冠肺炎】袁國勇就「棺材論」致歉 稱見疫情不樂觀內心太緊張

【新冠肺炎】貨車司機入境深圳口岸 下周五起需提供檢測陰性證明

目前跨境中港司機可在深圳口岸進行免費的快速測試，有效期為14日，惟深圳市政府於3月28日宣布，所有經深圳口岸入境的跨境貨車司機 ，4月10日起，必須自費提供7天內病毒檢測陰性證明，及須下載手機應用程式「i深圳」以申報健康狀態。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手透露，據工會數字，2018年本港約有4600輛中港貨車，而約每2部車有多1名後備司機，即前線中港貨櫃司機涉約1萬人，而當中1成運送食品；2至3成為運送日用品。

他提到，香港公院並無提供相關檢測服務，而私院每次測試價格則由700至1,000多元不等，認為司機每月需進行約3至4次檢測，會造成很大財政壓力。此外，陳迪手亦指大部分司機年紀較大，難以學習手機應用程式，冀能保持手寫健康申報。

陳迪手呼籲司機趕及於4月10前，到深圳口岸進行最後一次免費的快速測試，又提醒司機本地醫院病毒檢測需時數小時，故新措施實行後，司機需於通關前1天進行測試。

▲ 中港司機陳文送透露，疫情下收入已由月入25,000元大減一半，更明言對新規定感到非常憤怒。（程志遠攝）

駕駛30年貨車，運送不同日用品及凍肉的司機陳文送透露，疫情下收入已由月入25,000元大減一半，更明言對新規定感到非常憤怒，他形容目前檢疫安排一直「相安無事」，惟新規定則是政府將責任推卸予前線司機，又指進出醫院風險大，擔心進院檢測反會被感染，「醫院係高危地方，且所有司機到醫院檢測，醫院排滿了人，我想做也無法做，故實行此措施好嚴重，會令整個中港貨運會癱瘓。」

工聯會立法會議員陸頌雄則指，原則上理解及支持此措施，但相關政策引起司機及市民擔心，故已約運房局局長陳帆於下周二會面，商討更多細節。

工聯會新界東總幹事鄧家彪表示，工聯會及貨櫃運輸業職工總會，要求港府全額資助相關檢測費用；籲內地政府接納病毒測試有效期為14天；及提供相應的防疫設備。

【新冠肺炎】22歲女警朋友今日確診 二人曾傾談逾20分鐘沒戴口罩

【新冠肺炎】93歲患者大部分時間留院 袁國勇與博愛醫院調查中

記者：鄧凱文