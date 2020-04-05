【新冠肺炎】DSE考生壓力創新高　學友社籲調整溫習時間表及多休息減壓

▲ 學友社調查發現，應屆DSE考生壓力創新高。 （圖片由學友社提供）

新冠肺炎疫情未緩和，中學文憑試（DSE）因而延期，並計劃在本4月24日開考。學友社一項調查發現，考生壓力平均分達8.1分，是有調查以來的新高，反映學生因受疫情影響而承受巨大壓力，建議考生適量及適度地調整溫習時間表，並有足夠休息，減輕備試壓力。

學友社今年2月底至3月初，以問卷訪問約750名應屆文憑試考生，結果顯示，以10分為滿分，受訪者的壓力平均分為8.1分，比1月時平均分為7.48分為高，更是歷年最高。調查亦指，約8至9成受訪考生認為，新冠肺炎降低他們的學習動力，並影響學習進度、令他們難以集中精神、身心疲累以及情緒波動。

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學友社學生輔導顧問吳寶城認為，疫情令不少考生無法應考校內模擬試、無法回校補課，以及需要一個人居家準備考試，感覺更加徬徨無助，加上疫情的的不確定性、變化，所以引起的擔心更嚴重。他提醒，備試及應試期間考要注意自己身體健康，避免在人多地方聚集，特別避免與海外剛回港人士接觸。

學友社資深督導陳倩雯建議，現階段考生宜沉著應戰，適量及適度地調整溫習時間表，以專心準備考試：

若溫習時遇有難於集中的情況，則宜稍作休息，進行一些呼吸練習，將專注從溫習轉移到身體狀態之上，以緩和自己緊張之狀態，有助增加溫習成效及紓緩壓力。

她續稱，家長在疫情之下，角色更舉足輕重，除了可協助考生準備應試物資、預早尋求到達試場之交通安排等外，亦可多留意考試最新公布或各升學相關之資訊改動，以減低子女受不確定性之影響，以及日後協助他們作出長遠生涯規劃，同時與子女保持良好溝通，以照顧子女在考試期間出現的心理變化，如遇有困難時，應盡快尋求協助。

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記者：陳曉瑩