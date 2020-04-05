【新冠肺炎】陳智思：港府防疫需考慮經濟損失或醫院負荷　如有需要亦可擴大措施

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，港府上周已刊憲要求酒吧或酒館等，主要用作售賣或供應酒類的餐飲業務處所停業14日。行政會議召集人陳智思表示，政府如有需要可擴大防疫措施，強調政府需要面對實際及行政困難，亦要考慮措施帶來的經濟損失，但疫情需要下不排除關閉非必要業務商店、限制餐廳只做外賣服務等。

【新冠肺炎】林正財指控制疫情不可單靠政府 籲勿「諗辦法出蠱惑」應對政府防疫措施

【新冠肺炎】袁國勇就「棺材論」致歉 稱見疫情不樂觀內心太緊張

行政會議召集人陳智思於港台節目《給香港的信》中，提及外界批評政府的防疫措施可以做得更多、更快，不過香港可能面臨破產和失業人數急劇上升情況，認為政府需要面對實際及行政困難，要考慮措施帶來的經濟損失，犧牲大量中小微企，或冒醫院超出負荷及死亡人數增加風險。

他稱，政府如有需要可擴大防疫措施，包括限制餐廳只准做外賣服務、或限制所有非必要業務的商店暫停營業數星期，令市民大部分時間只留在家中。

對於外國政府應對慢，陳智思認為或因為亞洲地區包括香港嚴肅應對疫情，導致情況看似受控，外國亦有專家要求迅速應對，但難以說服外國領導人，經過一段時間後，醫院呼吸機不足及出現死亡個案，外國才實施較香港更嚴厲的封鎖措施。

【新冠肺炎】一名20多歲接受家居隔離女患者不適送院死亡 對病毒初步呈陰性

【新冠肺炎】酒吧停業令生效直擊中環尖沙咀情況 業界料逾2,000酒吧受影響冀港府賠償

他認為歐美疫情惡化，香港正面臨第二波的疫情，很多人要求政府進一步加強邊境控制，禁止所有非港人入境，但目前非港人入境數字已經很少，只佔入境人數不足2%，直指回流港人才是公共衞生風險主要來源。他強調政府已經採取措施減少群眾聚集，但仍有改善空間，又呼籲公眾趁周二世界衞生日向醫護致謝。

責任編輯：陳正怡